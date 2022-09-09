股東提醒：Pomerantz 律師事務所代表 Coupang, Inc. 的投資者調查索償事宜 – CPNG

紐約, Sept. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 正在代表 Coupang, Inc. (「Coupang」 或「公司」) (NASDAQ: CPNG) 的投資者調查索償事宜。建議此類投資者聯絡 Robert S. Willoughby ｜電郵：newaction@pomlaw.com 或電話：888-476-6529 內線 7980。



調查涉及 Coupang 及其某些高級職員及／或董事是否從事證券欺詐或其他非法商業行為。

[點擊此處了解有關加入集體訴訟的資訊]

在 2021 年 3 月 11 日左右，Coupang 進行首次公開招股（「IPO」），以每股 35.00 美元的價格售出 1 億股 A 類普通股。在首次公開招股之後，投資者透過一系列披露了解到，與 IPO 招股文件中的陳述相反： (i) Coupang 違反相關法規，與其供應商及其他第三方從事了各種不正當的反競爭行為； (ii) Coupang 在其市場平台上不當調整搜尋算法，並操縱產品評論，以讓自家品牌的產品優先於其他賣家和商家的產品，損害了消費者、商家及供應商的利益； (iii) 在 Rocket WOW 會員不知情的情況下，Coupang 以低於 Rocket WOW 會員的價格向非會員客戶銷售產品； (iv) Coupang 將其員工置於極度勞累、不安全、以及不健康的工作環境； (V) 上述所有非法行為使公司面臨更大但未披露的聲譽和監管審查風險，此風險將損害公司與客戶、商家、供應商以及員工之間的重要關係；以及 (vi) Coupang 的低價格、過往收入、競爭優勢、以及不斷增長的市場佔有率是系統性、不正當、不道德以及/或非法行為的結果，因此是不可持續的。自首次公開招股以來， Coupang 的股價大幅下跌，令投資者遭受了損失。

Pomerantz LLP 在紐約、芝加哥、洛杉磯、巴黎及特拉維夫均設有辦事處，被公認為是公司、證券和反壟斷集體訴訟領域的頂尖律師事務所。Pomerantz 由已故集體訴訟律師事務所院長 Abraham L. Pomerantz 創立，開創了證券集體訴訟領域。超過 85 年後的今天，Pomerantz 繼續傳承公司的傳統，為證券欺詐、違反信託義務及公司不當行為的受害者的權利而戰。該公司已代表集體成員追回了數百萬美元的損害賠償。請瀏覽 www.pomlaw.com 。