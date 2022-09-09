股東提醒：Pomerantz 律師事務所代表 TuSimple Holdings Inc. 的投資者調查索償事宜 - TSP

紐約, Sept. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 正在代表 TuSimple Holdings Inc. (「TuSimple」或「公司」) (NASDAQ: TSP) 的投資者調查索償事宜。 建議此類投資者聯絡 Robert S. Willoughby，電郵： newaction@pomlaw.com 或電話：888-476-6529 內線 7980。



調查涉及 TuSimple 及其某些高級職員及／或董事是否從事證券欺詐或其他非法商業行為。

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2022 年 8 月 1 日， 《華爾街日報》 發表文章報導了一場事故，TuSimple 的一輛自動駕駛卡車突然向左轉彎，穿過高速公路並撞上水泥路障，「這增加了人們的擔憂，這家自動駕駛卡車公司因急於將自動駕駛卡車推向市場，在公共道路上冒著安全風險。」 雖然 TuSimple 報告說，事故是由於司機在駕駛之前並沒有正確地重新啟動自動駕駛系統，但研究人員認為「是自動駕駛系統轉動了方向盤，將整個事故歸因於人為錯誤是一種誤導。」 {sp} 聯邦汽車運輸安全管理局已對 TuSimple 展開「安全合規調查」。

受此消息的影響， TuSimple 的股價每股下跌了 0.97 美元，跌幅 9.74%，於 2022 年 8 月 1 日以 8.99 美元/股的價格收市。

Pomerantz LLP 在紐約、芝加哥、洛杉磯、巴黎及特拉維夫均設有辦事處，被公認為是公司、證券和反壟斷集體訴訟領域的頂尖律師事務所。Pomerantz 由已故集體訴訟律師事務所院長 Abraham L. Pomerantz 創立，開創了證券集體訴訟領域。超過 85 年後的今天，Pomerantz 繼續傳承公司的傳統，為證券欺詐、違反信託義務及公司不當行為的受害者的權利而戰。該公司已代表集體成員追回了數百萬美元的損害賠償。請瀏覽 www.pomlaw.com 。