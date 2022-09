English French

Atos rejoint le palmarès européen « Best Workplaces » de Great Place to Work®

Paris, France – le 9 septembre 2022 – Atos annonce aujourd’hui avoir été classé pour la première fois par Great Place to Work® parmi les meilleurs lieux de travail d’Europe dans le classement annuel 2022 « Europe’s Best Workplaces ». Le Groupe figure en 21ème position du palmarès global dans la catégorie des multinationales. Il a également été classé parmi les meilleurs lieux de travail (« Best Workplaces ») d’Autriche, Grèce et Pologne. Great Place to Work® récompense le fort engagement du Groupe envers ses collaborateurs. La certification se base sur les retours directs de l’ensemble des salariés qui évaluent leur expérience via l’Indice de Confiance en fonction de cinq critères : crédibilité, respect, équité, fierté et convivialité.

Atos a obtenu des certifications Great Place to Work® dans 13 pays et 12 entités en Europe, et dans 32 pays et 42 entités dans le monde. Basé en France, le Groupe compte 44 500 salariés en Europe, répartis dans 31 pays et 112 000 salariés dans 71 pays à travers le monde.

Atos favorise le développement professionnel de ses salariés avec des projets qui font appel à leur engagement, stimule leur créativité et les aide à développer leurs carrières. Le Groupe offre à ses collaborateurs un environnement de travail flexible, avec un mode de travail à distance ou hybride pour ceux qui y sont éligibles.

« Cette certification reflète notre engagement à développer un environnement de travail positif et solidaire. Un endroit où nos salariés ont le contrôle de leur carrière et peuvent se développer dans un cadre de travail inclusif, créatif, responsable et collaboratif. Nous nous sommes fixé comme priorité d’améliorer continuellement notre façon de travailler ensemble, en particulier dans l’intégration, la communication, la collaboration, l’accompagnement numérique, le développement, l’engagement, la responsabilité sociale et, in fine, la satisfaction des collaborateurs qui ressurgit sur celle des clients, » a déclaré Paul Peterson, Directeur des ressources humaines d’Atos.

« Une entreprise où il fait bon travailler est une entreprise qui s’emploie à créer des environnements de travail flexibles, où chacun peut s’épanouir, quels que soient son titre ou ses activités. Nos données montrent que les meilleurs lieux de travail bénéficient de performances financières plus solides, d’un taux de roulement du personnel réduit et d’une meilleure satisfaction client par rapport à leurs pairs. Félicitations aux entreprises certifiées Best Workplaces in Europe™ en 2022 ! » déclare Léa Binet-Ferté, Directrice générale adjointe de Great Place to Work® France.

Great Place to Work identifie les meilleurs lieux de travail en Europe en analysant les programmes des entreprises sur l’environnement de travail et en interrogeant plus d’un demi-million de salariés dans plusieurs pays sur les facteurs clés qui permettent le développement de lieux où il fait bon travailler.

Great Place To Work® est la référence mondiale en matière de culture d’entreprise basée sur des relations de confiance et un haut niveau de performance. Grâce à ses outils d’évaluation propriétaires, ses services de conseil et ses programmes de certification, Great Place to Work distingue dans ses palmarès nationaux les meilleurs lieux de travail que l’on peut trouver dans le monde. Great Place to Work fournit les repères, le cadre et l’expertise nécessaires pour créer, développer et récompenser des cultures de travail exceptionnelles.

Dans toutes les catégories de taille d'entreprise (petite, moyenne, grande et multinationale), les listes de lauréats ont été établies à partir de plus de 3000 organisations, avec plus de 1,4 million d'employés représentés dans 21 pays participants. 150 organisations ont reçu un prix.

Pour être éligibles au palmarès annuel 2022 « Europe’s Best Workplaces » de Great Place to Work, les entreprises doivent d’abord s’être démarquées dans leur région en apparaissant dans un ou plusieurs palmarès « Best Workplaces » en Autriche, en Belgique, à Chypre, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Islande, en Irlande, en Italie, en Luxembourg, en Norvège, en Pologne, au Portugal, en Espagne, en Suède, en Suisse, aux Pays-Bas, en Turquie et au Royaume-Uni, en 2021 ou début 2022.

Les entreprises sont classées selon trois catégories : Petite (10-49 salariés) ; Moyenne (50-499 salariés) ; Grande (+ 500 salariés) ; auxquelles s’ajoute la catégorie Multinationale. Les entreprises multinationales sont également évaluées sur la base des efforts fournis pour créer des environnements où il fait bon travailler dans plusieurs pays de la région concernée. Elles doivent figurer dans au moins trois palmarès nationaux en Europe et compter au minimum 1 000 collaborateurs dans le monde, au moins 40 % (ou 5 000) d’entre eux devant être situés en dehors du pays du siège social.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 112 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG et Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Laura Fau | laura.fau@atos.net | +33 6 73 64 04 18 | @ laurajanefau

