CityNews présentera une couverture complète depuis Londres Commémoration de l’héritage de la reine Elizabeth II

TORONTO, 09 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CityNews a annoncé aujourd’hui des plans exhaustifs pour la couverture sur toutes les plateformes de Citytv de l’héritage de la reine Elizabeth II, des événements nationaux et des cérémonies commémorant sa vie, la transition au règne du roi Charles III et la couverture en direct des funérailles de la reine.

À titre de correspondante spéciale de CityNews, la journaliste canadienne de renom Lisa LaFlamme sera à Londres pour diriger la couverture de CityNews. Elle fera des reportages quotidiens pour tous les bulletins de nouvelles télédiffusés et radiodiffusés de Citytv, et collaborera régulièrement à l’émission Breakfast Television.

« La Reine est le seul monarque que la plupart d'entre nous aient jamais connu. Nous avons grandi avec Sa Majesté et nous pleurons la disparition de cette femme remarquable et inspirante », a déclaré Lisa LaFlamme. « Alors que cette deuxième ère élisabéthaine touche à sa fin, je ne peux que dire combien je suis vraiment honorée de contribuer à raconter l'histoire de sa vie et l'héritage qu'elle laisse. »

« Après un règne de 70 ans, la reine Elizabeth II laisse un héritage indélébile ici, au Canada, et partout dans le monde, et la nouvelle de sa mort est ressentie partout, alors que beaucoup pleurent cette perte », a déclaré Colette Watson, présidente de Rogers Sports & Média. « La couverture médiatique d’un moment charnière de l’histoire fait partie de notre mission qui consiste à garder les Canadiens connectés et informés, et le talent formidable et la vaste expérience de Lisa LaFlamme sont dignes d’un événement de cette ampleur. »

En plus des journaux télévisés et radiophoniques de Citytv, des reportages sont également disponibles sur CityNews 24/7, le service de diffusion de nouvelles en continu de Citytv.

À propos de Rogers Sports & Média

Rogers Sports & Média est une entreprise diversifiée de sports et de contenu qui rejoint plus de 32 millions de Canadiens chaque semaine. L’offre multimédia de l’entreprise comprend 54 stations de radio, 29 stations de télévision locales, 23 stations de télévision traditionnelles et spécialisées, des balados, des sites web de services numériques et de commerce électronique, ainsi que des événements sportifs. Rogers Sports & Média offre une perspective unique grâce à sa gamme de marques puissantes : Citytv, OMNI Television, FX, TSC, KiSS, Breakfast Television, Cityline, CityNews, Sportsnet (le réseau de sport numéro 1 au Canada) et les Blue Jays (la seule équipe canadienne de la Ligue majeure de baseball). Rogers Sports & Média est une filiale de Rogers Communications Inc. (TSX, NYSE : sous le symbole RCI). Consultez RogersSportsandMedia.com.

