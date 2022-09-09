股東提醒：Pomerantz 律師事務所代表 Tuya Inc. 的投資者調查索償事宜 – TUYA

紐約, Sept. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 正在代表 Tuya Inc. (「Tuya」 或「公司」) (NASDAQ: TUYA) 的投資者調查索償事宜。建議此類投資者聯絡 Robert S. Willoughby ｜電郵：newaction@pomlaw.com 或電話：888-476-6529 內線 7980。



調查涉及 Tuya 及其某些高級職員及／或董事是否從事證券欺詐或其他非法商業行為。

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Tuya 在 2021 年 3 月 18 日前後進行首次公開招股（「IPO」），發行了 4,500 萬股美國存託股票（「ADS」），定價為每股 21.00 美元。2021 年 5 月 11 日，在 techcrunch.com 網頁上的一篇文章透露，在過去幾天，「幾家頂級中國賣家從亞馬遜上消失」。該文章報稱，超過 1,310 萬個記錄了大規模虛假評論騙局的紀錄已被發現，涉及超過 20 萬個亞馬遜賬戶。該文章補充道：「總計，被暫停的賬戶為亞馬遜貢獻了超過 10 億美元的商品總值 (GMV)。」 文章引用亞馬遜的說法：「我們對違反 [我們的政策] 的人迅速採取行動，包括暫停或取消其銷售特權。」 隨後，在 2021 年 8 月 18 日，Tuya 發佈了一份新聞稿，宣佈公司 2021 年第二季度的財務業績。該新聞稿還提供了 2021 年第三季度的展望，指出公司預計收入將在 8,300 萬美元至 8,600 萬美元之間，這讓分析師和投資者感到驚訝和失望。在當天與分析師和投資者舉行的財務報告電話會議上，財務總監 Yao Liu (Jessie) 透露了第三季度收入預測偏低的原因，並解釋說：「我們的客戶面臨一系列挑戰，包括亞馬遜嚴格執行的銷售政策」，其中亞馬遜禁止跨境電子商務商店。電話會議結束後，分析師估計亞馬遜禁令將對 Tuya 2021 年下半年的收益產生 10% 的負面影響，並且 20% 的 Tuya 物聯網裝置透過亞馬遜等網上渠道銷售。到 2022 年 8 月，Tuya 美國預託證券已跌破每股 2.00 美元，比 IPO 價格下跌 90%。

Pomerantz LLP 在紐約、芝加哥、洛杉磯、巴黎及特拉維夫均設有辦事處，被公認為是公司、證券和反壟斷集體訴訟領域的頂尖律師事務所。Pomerantz 由已故集體訴訟律師事務所院長 Abraham L. Pomerantz 創立，開創了證券集體訴訟領域。超過 85 年後的今天，Pomerantz 繼續傳承公司的傳統，為證券欺詐、違反信託義務及公司不當行為的受害者的權利而戰。該公司已代表集體成員追回了數百萬美元的損害賠償。請瀏覽 www.pomlaw.com 。