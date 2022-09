RFPIO's derde jaarlijkse RISE UP-conferentie vindt lokaal en internationaal plaats

BEAVERTON, Ore., Sept. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- RFPIO , het bedrijf dat de omzetlevenscyclus efficiënter maakt, heeft vandaag de data en locaties van zijn RISEUP 2023-conferentie bekendgemaakt. In zijn derde jaar is RISEUP uitgegroeid tot een onmisbaar evenement voor sales-, pre-sales-, en offerteteams in alle sectoren die hun efficiëntie willen verbeteren en zich op professioneel vlak willen ontwikkelen, hun kennis van het RFPIO-platform willen verbeteren, en het vermogen van hun organisatie om op efficiënte wijze omzet te creëren willen uitbreiden. Het fysieke evenement vindt plaats van 2 tot 4 mei 2023 in Austin (TX) en van 20 tot 22 juni 2023 in Amsterdam (Nederland).



Dit tweedaagse evenement zal bestaan uit inhoud op locatie én gestreamd, waaronder exclusieve presentaties en interactieve sessies gericht op het oplossen van de inefficiënties waarmee sales- en offerteteams worden geconfronteerd bij hun inspanningen om de pijplijn te vergroten en groei te stimuleren.

'Efficiëntie is van essentieel belang voor B2B-inkoopteams’, aldus Ganesh Sankar van RFPIO. 'Met RFPIO maken we het mogelijk voor omzetgenererende teams om zich aan te passen aan snel veranderende verwachtingen van belangrijke (potentiële) klanten, en om de gehele omzetlevenscyclus te verbeteren, op manieren waar geen enkel ander platform momenteel aan kan tippen.'

Eerdere evenementen hadden keynotes van Christina Brady, Chief Strategy Officer bij Sales Assembly en Steve Silvers, Vice President voor de Sales Operations Practice bij Forrester. Meld u hier aan om als een van de eersten te horen wanneer de details voor 2023 bekend worden gemaakt. Bovendien ontvangt u wanneer u zich aanmeldt een code voor $ 100 korting op de registratie.

RFPIO is het reactiebeheerplatform dat wordt gebruikt door organisaties als Accenture, Adobe, LinkedIn, Microsoft, Visa, Zoom, Cigna en nog veel meer. Voor meer informatie over RFPIO bezoekt u www.rfpio.com/.

Over RFPIO

RFPIO is marktleider op het gebied van reactiebeheersoftware en de eerste RFP-software op basis van KI in de sector. RFPIO wordt vertrouwd door enkele van 's werelds slimste bedrijven voor het beheer van reacties op RFP's, RFI's, RFQ's, veiligheidsvragenlijsten en DDQ's. Door middel van robuuste en bidirectionele integraties, met een open API, kunnen teams hun personeel met elkaar verbinden en de kwaliteit en toegankelijkheid van content verbeteren. Op deze manier wordt grenzenloze samenwerking mogelijk. RFPIO ondersteunt reactiebeheer voor groeiende organisaties van elke omvang, waaronder Google, Adobe, Atlassian, Microsoft, Tenable, Zoom Video en andere. Voor meer informatie bezoekt u rfpio.com of volgt u @rfpioinc op Twitter.