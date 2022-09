Cegedim Santé obtient le référencement Ségur de ses logiciels MLM, Crossway, Médimust et Médiclick

Cegedim Santé, filiale de Cegedim dédiée à l’accompagnement des professionnels de santé et des patients en France, obtient le référencement Ségur du Numérique en Santé de ses logiciels de médecine de ville : MLM, Crossway, Médimust et Médiclick (en cabinets, MSP et centres de santé).

L’objectif est d’assurer plus de coordination autour du parcours de soin du patient en mettant en place des outils communs réglementés comme le dossier médical partagé (DMP), la messagerie sécurisée de santé (MSS), l’identifiant national de santé (INS), la e-prescription, l’application carte Vitale et la e-CPS.



Un label en adéquation avec la mission de Cegedim Santé : fluidifier et sécuriser les échanges et le partage des données entre tous les professionnels de santé et leurs patients

Délivré par l’Agence du Numérique en Santé (ANS), ce label confirme l’efficacité et l’impact positif des solutions de Cegedim Santé qui s’engage à déployer les mises à jour logicielles « Ségur » tout en préservant l’ergonomie et la fluidité des solutions aux établissements et professionnels de santé qui les utilisent.

Interopérables, comme toutes les solutions de Cegedim Santé, MLM, Crossway, Médimust et Médiclick permettent aux médecins de s’inscrire facilement dans l’écosystème santé global et garantissent un haut niveau de sécurité et de protection des données hébergées en France par cegedim.cloud (certifiée HDS, ISO 20000-1/27001/27017/27018 et ISAE 3402).



Les prochaines étapes pour Cegedim Santé :

Le déploiement des versions Ségur de ses logiciels de médecine de ville et la formation des clients à l’usage grâce à des équipes dédiées.

Le référencement Ségur des logiciels dédiés aux paramédicaux, prévu par l’ANS à partir de 2023.

Jean-Baptiste Ducasse, Vice-Président de Cegedim Santé déclare : « Ce label confirme la qualité et la sécurité de nos logiciels, notre vocation à aider les Professionnels de Santé à se concentrer sur le soin des patients, à améliorer la prise en charge, le parcours de soins grâce à plus de fluidité et de sécurité dans les échanges et le partage d’information ».

À propos de Cegedim Santé :

Filiale de Cegedim dédiée à l’accompagnement des professionnels de santé et des patients en France, Cegedim Santé représente l’ensemble des solutions en santé interopérables de Cegedim utilisées par 100 000 professionnels de santé et portées par des équipes de 1300 collaborateurs engagés, présents dans toute la France. Sa vocation est d’aider les professionnels à se concentrer sur le soin de leurs patients, ainsi que d’améliorer l’accès aux soins et les parcours de soins. Cegedim Santé rassemble les 3 filiales historiques du Groupe : CLM, RM Ingénierie et Maiia. La mutualisation de leurs technologies, produits & services et savoir-faire permet de proposer des solutions logicielles et services qui couvrent la totalité des besoins des professionnels de santé et des patients en France.

A propos de Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est un groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 600 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 525 millions d’euros en 2021.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

