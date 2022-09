L’IFIC accueille un nouveau membre : FORTAX Private Wealth Corp

English French

TORONTO, 09 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) annonce aujourd’hui que FORTAX Private Wealth Corp fait maintenant partie des membres de l’organisation.



« Au nom du conseil d’administration de l’IFIC, je tiens à souhaiter la bienvenue à FORTAX en tant que nouveau membre, a déclaré Paul Bourque, président et chef de la direction. Étant donné la connaissance approfondie de la société du régime fiscal canadien, nous sommes impatients de connaître ses points de vue sur les questions fiscales liées au secteur. »

Établie à Toronto, FORTAX est une société de planification financière qui offre des services spécialisés aux clients, notamment des services de consultation et de préparation en matière de fiscalité, de gestion de patrimoine et d’assurance.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur FORTAX, veuillez consulter le site www.fortax.ca.

À propos de l’IFIC

L’Institut des fonds d’investissement du Canada est la voix de l’industrie des fonds d’investissement au Canada. L’IFIC réunit environ 150 organisations, dont des gestionnaires de fonds, des courtiers, des fournisseurs de services professionnels et de services administratifs, afin de renforcer l’intégrité du secteur des fonds d’investissement, de favoriser la confiance du public à l’égard des fonds d’investissement et de permettre aux investisseurs d’obtenir de bons résultats. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l’économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d’emplois.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Pira Kumarasamy

Conseillère principale, Communications et Affaires publiques

pkumarasamy@ific.ca

416 309-2317