L’expérience touristique des Grands Lacs au centre d’un nouveau partenariat binational

MONTRÉAL, 09 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sentier Transcanadien, l’administrateur du plus long réseau de sentiers récréatifs du monde et le plus grand investisseur en infrastructures de sentiers au Canada, la Fiducie de régénération du secteur riverain de l’Ontario, la Community Foundation for Southeast Michigan et le Michigan Department of Natural Resources ont le plaisir d’annoncer aujourd’hui la signature d’un protocole d’entente (PE) afin de créer une occasion de destination touristique binationale dans les Grands Lacs d’ici 2024.

Coïncidant avec l’ouverture du pont international Gordie-Howe , cette occasion ouvrira la voie à des expériences de tourisme de sentier transfrontalier et favorisera l’utilisation et la jouissance des voies vertes, des voies navigables et des communautés de Windsor, en Ontario, et de Détroit, au Michigan, les villes frontalières sur la rivière Détroit, considérée comme le cœur des Grands Lacs et une porte d’entrée dans chaque pays.

Eleanor McMahon, présidente et chef de la direction de Sentier Transcanadien, signera le PE ce matin au St. Clair College Centre for the Arts, à Windsor, en compagnie de l’honorable David Crombie, fondateur et membre du conseil d’administration de la Fiducie de régénération du secteur riverain de l’Ontario, de Richard DeVore, président de la Community Foundation for Southeast Michigan et de Dan Eichinger, directeur du Michigan Department of Natural Resources.

Le partenariat binational mise sur les systèmes de voies vertes d’abord mis en place à Windsor dans les années 1960 et 1970, puis dans le sud-est du Michigan dans les années 1990, en réponse à la demande croissante du public en matière d’accès au secteur riverain et à des modes de transport actifs.

Les partenaires du PE développeront les réseaux de sentiers et les actifs existants, du Great Lakes Waterfront Trail (3 600 km), qui fait partie du Sentier Transcanadien (plus de 5 200 km en Ontario), à l’Iron Belle Trail au Michigan (plus de 3 200 km) et au Great Lakes Way (plus de 500 km); ils exploiteront également les éléments de l’infrastructure de transport non motorisé (vélo et marche) du nouveau pont international Gordie-Howe, pour le plus grand plaisir des résidents et des visiteurs.

Ensemble, les organisations partenaires mettront au point une expérience de destination de sentier, collaboreront à des stratégies de marketing et exploreront les possibilités d’utiliser la technologie pour rehausser l’expérience des utilisateurs au moyen d’un sentier numérique qui recrée le sentier physique. Le partenariat soutiendra le développement économique grâce à un écotourisme exceptionnel, favorisera la conservation, encouragera un mode de vie sain et améliorera la qualité de vie.

Vision qui sous-tend l’expérience de la destination des Grands Lacs :

Relier le Great Lakes Waterfront Trail, qui fait partie du réseau du Sentier Transcanadien, à l'Iron Belle Trail du Michigan et au Great Lakes Way par le nouveau pont international Gordie-Howe. Importante attraction touristique, voie de transport actif et occasion de conservation, le pont permettra aux résidents et aux visiteurs de se rendre au nouveau parc urbain national Ojibway à Windsor et plus loin.





à Windsor et plus loin. Permettre aux visiteurs de profiter du patrimoine naturel des deux côtés de la frontière, comme le futur parc urbain national Ojibway, qui comprend les rives et le centre de la nature ojibwés, englobant les terres adjacentes au littoral de la rivière Détroit.





Permettre aux cyclotouristes des États-Unis d’accéder à la région viticole de l’Ontario dans le comté d’Essex, à l’île Pelée, aux communautés du lac Érié et à la région du Niagara grâce à la piste cyclable du lac Érié de la Fiducie de régénération du secteur riverain, une excursion facile d’une journée qui attirerait beaucoup de visiteurs.



Explorez une carte intéractive des sentiers.





Conscient du potentiel d’attrait touristique important que représentent les sentiers, notamment pour les visiteurs à la recherche d’expériences de plein air, de loisirs, de séjours et d’expériences culturelles, Sentier Transcanadien a lancé la première stratégie nationale de tourisme de sentier au Canada en 2020.



Dans le cadre de cette stratégie, Sentier Transcanadien a créé le programme Expérience exceptionnelle de sentier (EES) afin de travailler avec le secteur du voyage et du tourisme et de soutenir la capacité du secteur des sentiers au Canada à aménager des sentiers de destination de premier ordre prêts pour l’exportation. L’expérience touristique binationale des Grands Lacs servira de modèle pour le programme EES, que Sentier Transcanadien prévoit lancer en 2023.

Citations :

« Nous sommes incroyablement fiers de participer à ce protocole d’entente avec la Fiducie de régénération du secteur riverain et nos partenaires de sentiers aux États-Unis. Il y a trente ans, le Sentier Transcanadien est né d’un rêve : un petit groupe de Canadiens a imaginé un sentier national qui relierait les Canadiens à la nature et les uns aux autres. En cette année anniversaire, nous sommes ravis d’approfondir ce thème fondamental en le transposant au-delà des frontières, ouvrant ainsi la voie à des possibilités accrues de tourisme et de loisir, à des corridors de transport actif et à l’activation de l’économie touristique fondée sur les sentiers au Canada. Grâce à nos sondages nationaux , nous savons à quel point les sentiers sont devenus essentiels pour la santé et le bien-être des Canadiens. Non seulement l’utilisation des sentiers est en hausse au Canada, mais la demande mondiale pour le tourisme de sentier est également en croissance. Nous sommes convaincus que ce partenariat contribuera aux économies locales des deux côtés de la frontière et que cette annonce catalysera d’autres possibilités de collaborations transfrontalières et d’autres initiatives de développement de destinations entre le Canada et les États-Unis. »

– Eleanor McMahon, présidente et chef de la direction, Sentier Transcanadien

« La Fiducie de régénération du secteur riverain est ravie de se joindre à Sentier Transcanadien, au Michigan Department of Natural Resources et à la Community Foundation for Southeast Michigan pour lancer cette nouvelle collaboration stimulante. Le Great Lakes Waterfront Trail a été inspiré par des milliers de personnes qui exigeaient davantage pour leurs Grands Lacs et qui ont compris que le Sentier était la première étape pour créer une nouvelle relation avec eux. Aujourd’hui, il s’agit d’une infrastructure et d’une attraction touristique primées et appréciées. Avec l’achèvement du pont international Gordie-Howe, nous avons l’occasion incroyable de lier notre héritage à des initiatives extraordinaires en cours aux États-Unis. Ce partenariat permettra de concrétiser la vision d’expériences binationales de tourisme de sentier qui protègent, relient et célèbrent les Grands Lacs, la plus vaste source d’eau douce au monde et une ressource précieuse partagée par les citoyens de nos deux pays. »

– L’honorable David Crombie, Parti progressiste-conservateur du Canada, O.C. Ordre de l’Ontario, fondateur et membre du conseil d’administration, Fiducie de régénération du secteur riverain

« Nous sommes ravis que Sentier Transcanadien et la Fiducie de régénération du secteur riverain unissent leurs forces à celles du Michigan Department of Natural Resource et de la Community Foundation pour collaborer à une expérience binationale de sentier. L’initiative “Great Lakes Way” vise à accroître l’accès à nos formidables voies vertes et bleues et à relier les communautés. Nous nous réjouissons des possibilités qu’offre cette collaboration. »

– Richard DeVore, président de la Community Foundation for Southeast Michigan

« Le Michigan continue de mériter sa réputation d’État des sentiers de bien des façons, et ce partenariat met en lumière les ressources enviables en matière de sentiers et d’aventures de plein air des deux côtés du pont. Nous nous réjouissons à l’idée d’accueillir davantage de personnes à Détroit, où nous avons consacré beaucoup de temps, d’énergie et d’investissements à la création d’un centre-ville “nordique” accueillant, et de les encourager à découvrir le reste de notre magnifique État. Nous sommes particulièrement fiers de l’Iron Belle Trail, qui s’étend sur deux itinéraires de randonnée et de cyclisme, du parc Belle Isle à Détroit jusqu’à Ironwood dans l’ouest de la Péninsule supérieure. Récemment, les gens se sont tournés vers les sentiers, les parcs et les voies navigables de l’État comme jamais auparavant, à la recherche d’espace, de confort et de liens. Les amateurs de plein air tireront certainement des bienfaits encore plus importants des possibilités offertes par ce partenariat. »

– Dan Eichinger, directeur du Michigan Department of Natural Resources

À propos des sentiers :



Parrainé par la Community Foundation for Southeast Michigan, le Great Lakes Way est un ensemble interconnecté de 257 kilomètres de voies vertes et de 251 kilomètres de voies navigables s'étendant du sud du lac Huron à l'ouest du lac Érié, le long du littoral du sud-est du Michigan. Il permet aux gens de s'adonner à des activités récréatives, historiques et culturelles en plein air. Regardez la vidéo à propos du Great Lakes Way (en anglais).





Le Michigan Department of Natural Resources gère l' Iron Belle Trail , qui s'étend sur plus de 3 200 km entre Ironwood, dans la Péninsule supérieure, et le parc d'État de Belle Isle, à Détroit.





La Fiducie de régénération du secteur riverain est l'intendant du Great Lakes Waterfront Trail (3 600 km), qui longe les rives des lacs Huron, Érié et Ontario, ainsi que de la baie Georgienne, et s'étend du fleuve Saint-Laurent, au Québec, à Sault Ste. Marie, en Ontario. Des travaux sont en cours en partenariat avec Sentier Transcanadien pour achever un sentier sur la rive nord du lac Supérieur.





Long de 28 000 km sur la terre et sur l’eau, l’emblématique Sentier Transcanadien est le plus long réseau de sentiers récréatifs multiusages du monde et relie plus de 15 000 communautés de l’océan Atlantique aux océans Pacifique et Arctique.

À propos du pont international Gordie-Howe :



Reliant les réseaux routiers locaux du Canada et des États-Unis, le pont international Gordie-Howe, d’une longueur de 2,5 km et d’une largeur de 3,6 m, comprendra un sentier bidirectionnel à usage multiple sans péage permettant aux piétons et aux cyclistes de traverser la frontière Windsor-Détroit à pied ou à vélo et d’accéder aux réseaux routiers et de sentiers adjacents. Des barrières en béton sépareront les véhicules des piétons et des cyclistes afin de garantir la sécurité des voyageurs. (Information fournie par l’ Autorité du pont Windsor-Détroit .)



Ressources :

Lien vers la diffusion en direct de l’événement : www.facebook.com/CityofWindsor

Carte intéractive des sentiers ici.

Cartes de l’expérience touristique binationale des Grands Lacs téléchargeables ici.

Fiche d’information sur Sentier Transcanadien téléchargeable.

Lien vers la carte du Great Lakes Waterfront Trail ici.

Document infographique sur le Great Lakes Way et carte téléchargeables ici. Regardez aussi la vidéo (en anglais).

Images téléchargeables de l’Iron Belle Trail et du Great Lakes Way, du Great Lakes Waterfront Trail et du pont international Gordie-Howe.

À propos de Sentier Transcanadien

Le Sentier Transcanadien (le Sentier) est le plus long sentier récréatif du monde, s’étendant sur plus de 28 000 kilomètres sur terre et sur l’eau. Reliant trois océans – l’Atlantique, le Pacifique et l’Arctique –, le Sentier raccorde 15 000 communautés rurales, urbaines et autochtones dans l’ensemble des provinces et territoires. Il est un fil conducteur qui relie les paysages, les saisons, les gens et les expériences diversifiés du Canada, et favorise l’unité, la collaboration et la connectivité. Sentier Transcanadien est un organisme de bienfaisance enregistré qui agit comme gardien du sentier national en collaboration avec des partenaires de sentiers locaux. Grâce au financement du gouvernement du Canada par l’intermédiaire de Parcs Canada et aux investissements de tous les paliers de gouvernement, ainsi que de généreux donateurs, Sentier Transcanadien est le plus important investisseur dans les projets d’infrastructure de sentier au Canada, soutenant les améliorations, la croissance et l’optimisation du Sentier pour les générations à venir. sentier.ca

À propos de la Fiducie de régénération du secteur riverain

La Fiducie de régénération du secteur riverain est un organisme de bienfaisance enregistré qui chapeaute un partenariat entre plus de 155 communautés, Premières Nations, organisations publiques et privées, et tous les paliers de gouvernement afin de mettre en œuvre, d’élargir et de promouvoir le Great Lakes Waterfront Trail. Reconnus comme étant la première étape d’une stratégie plus large de régénération du secteur riverain, les 3 600 kilomètres du sentier témoignent également d’un nouvel engagement envers notre secteur riverain et nos voies navigables. En nous basant sur les principes qui ont guidé le développement du sentier depuis ses débuts, nous envisageons le Great Lakes Waterfront Trail comme un sentier complet et relié, qui fait partie intégrante de chaque écosystème qu’il traverse et qui améliore l’environnement, l’économie, la société et l’histoire de chaque communauté qui participe à son développement et à son utilisation. Surtout, le sentier relie les gens au secteur riverain des Grands Lacs et, ce faisant, les met à contribution afin de faire de nos Grands Lacs un endroit sain et dynamique où vivre, travailler et séjourner. Waterfronttrail.org

À propos du Michigan Department of Natural Resources

Le Michigan Department of Natural Resources s’engage à conserver, à protéger, à gérer et à utiliser les ressources naturelles et culturelles de l’État et à en faire profiter les générations actuelles et futures. Obtenez plus d’information ici (en anglais): Michigan.gov/DNR

À propos de la Community Foundation for Southeast Michigan

La Community Foundation for Southeast Michigan est une organisation philanthropique à service complet qui ouvre la voie à des changements positifs dans la région. En tant que fondation communautaire permanente établie grâce aux dons de milliers de personnes et d’organisations, elle soutient une grande variété d’activités dans les domaines de l’éducation, des arts et de la culture, de la santé, des services sociaux, du développement communautaire et des affaires civiques. Depuis sa création, la fondation a distribué plus de 1,4 milliard de dollars sous la forme de plus de 85 000 subventions à des organisations à but non lucratif dans les comtés de Wayne, d’Oakland, de Macomb, de Monroe, de Washtenaw, de St. Clair et de Livingston. Visitez le site www.cfsem.org pour en savoir plus.

