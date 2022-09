Les tout nouveaux iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max désormais offerts en précommande sur le réseau 5G primé de TELUS

English French

TORONTO, 09 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS proposera la gamme iPhone la plus avancée qui soit avec les appareils iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, tous au design durable et sophistiqué, compatibles avec la 5G ultrarapide, équipés d’un appareil photo amélioré impressionnant et dotés de nouvelles fonctions de sécurité essentielles. Tous les modèles d’iPhone seront offerts en précommande le vendredi 9 septembre, le vendredi 16 septembre pour les iPhone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max et le vendredi 7 octobre pour l’iPhone 14 Plus. Pour obtenir des précisions sur les prix et les arrivées en stock, visitez telus.com/iphone14 .



« TELUS est ravie de proposer la nouvelle gamme d’appareils iPhone 14 offrant un appareil photo impressionnant, une autonomie incroyable de la batterie et une détection des accidents. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour mettre à niveau son téléphone, et avec nos forfaits de données illimités et nos vitesses 5G ultrarapides, les clients nouveaux clients et abonnés peuvent profiter de l’expérience exceptionnelle que propose iPhone 14, indique James Rooke, vice-président, Marketing de produits et création de valeur à TELUS. Nous sommes fiers d’offrir une panoplie d’options abordables pour les clients munis d’un iPhone 14, dont nos programmes Option retourMC, Paiements faciles de TELUS et Rabais famille TELUS, tout en continuant à fournir notre réseau 5G primé. »

Les iPhone 14 et iPhone 14 Plus font usage de nouvelles technologies et de nouvelles fonctions de sécurité avancées et sont offerts en deux tailles : 6,1 ou 6,7 pouces.1 Le puissant système d’appareil photo est le fruit d’une mise à niveau impressionnante qui promet d’améliorer grandement les photos en conditions de faible luminosité grâce au pipeline d’images amélioré, Photonic Engine. Offrant une qualité vidéo spectaculaire, les deux modèles comprennent aussi un nouveau mode action, pour des vidéos incroyablement stables, et un mode cinématographique, maintenant disponible en 4K à 30 images par seconde et en 4K à 24 images par seconde. De nouvelles fonctions de sécurités essentielles — SOS d’urgence par satellite et détection des accidents — permettent aux utilisateurs d’iPhone de bénéficier d’une assistance d’urgence lorsqu’ils en ont le plus besoin. Grâce à la puce A15 Bionic avec processeur central 5 cœurs, au superbe écran Super Retina XDR, à l’incroyable autonomie de la pile, aux fonctions de durabilité de pointe et à la 5G ultrarapide, cette gamme est plus avancée que jamais. L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus sont offerts en cinq superbes couleurs : minuit, bleu, comète, violet et PRODUCT(RED).2

Propulsés par l’A16 Bionic, la puce la plus rapide jamais intégrée à un téléphone intelligent, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max introduisent de nouvelles façons intuitives de vivre l’expérience de l’iPhone, une nouvelle catégorie de système d’appareil photo professionnel et de nouvelles fonctions de sécurité révolutionnaires. Avec le tout premier appareil photo principal de 48 Mpx sur un iPhone, un nouvel appareil photo à ultra grand-angle, un appareil photo à téléobjectif et un nouvel appareil photo avant TrueDepth avec mise au point automatique, le système d’appareil photo professionnel est encore plus avancé et, grâce à Photonic Engine, représente le plus grand bond en avant jamais réalisé en la matière. L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max offrent également une nouvelle façon interactive de recevoir vos notifications et alertes avec Dynamic Island et l’écran toujours allumé. Offerts en tailles de 6,1 et 6,7 pouces dans quatre superbes finis (violet profond, or, argent et noir infini) l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max incluent également la 5G ultrarapide, le SOS d’urgence par satellite et la détection des accidents, tout en offrant une journée complète d’autonomie de pile.

Les clients de TELUS peuvent se prévaloir du programme Option retour et obtenir un rabais pouvant aller jusqu’à 880 $ selon l’appareil s’ils s’engagent à retourner celui-ci à TELUS en bon état au terme de leur entente de 2 ans. Avec Paiements faciles de TELUS, nos abonnés peuvent obtenir la nouvelle gamme d’iPhone 14 pour 0 $ d’acompte avec une entente de 2 ans. Les clients de TELUS qui mettent en service un iPhone 14 avec certains forfaits Illimités 5G+ ou Canada – États-Unis peuvent regarder leur contenu favori avec EnContinu+ , le seul ensemble de services de diffusion en continu de première qualité au pays, à un prix réduit de 20 $ par mois pendant 24 mois lorsqu’ils ajoutent le service à leur forfait de services mobiles. Avec EnContinu+, les clients peuvent profiter de manière illimitée du contenu d’AppleTV+ et plus encore sur leur nouvel appareil.

TELUS est déterminée à offrir des performances supérieures et une expérience fluide à ses clients, remportant un total de huit prix, notamment celui de la constance de la qualité supérieure de son réseau, de la meilleure expérience vidéo 5G et de la meilleure vitesse de téléchargement 5G au Canada dans les rapports d’Opensignal Canada Mobile Network Experience (août 2022) et 5G Experience . De plus, TELUS a récemment obtenu la première place aux prix Speedtest 2022 d’Ookla pour le réseau mobile le plus rapide pour la dixième année consécutive, notamment en ce qui a trait aux vitesses de téléchargement et de téléversement. Ces reconnaissances viennent s’ajouter aux nombreuses et fréquentes récompenses que TELUS a reçues au fil des ans pour la puissance et la vitesse de son réseau mobile de calibre mondial.

Pour obtenir des précisions sur les prix et les forfaits de données, consultez telus.com/iphone14 . La gamme d’iPhone 14 sera également offerte chez Koodo sur le réseau 4G LTE.

Pour en savoir plus au sujet des appareils iPhone 14, visitez le site apple.com/ca/fr

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 17 milliards de dollars et à 17 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures.

Présente dans 28 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs en forte croissance, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières.

TELUS Santé est une compagnie mondiale de soins de santé qui offre des solutions de soins préventifs et de mieux-être pour les employés et leur famille. En plus d’offrir un service à la clientèle inégalé à déjà plus de 50 millions de personnes, l’équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s’appuient sur les capacités numériques et les outils d’analyse des données de TELUS pour transformer les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale partout dans le monde. Plus grand fournisseur d’intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu’à l’épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à améliorer la salubrité et la qualité des aliments et d’autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert depuis 2000 plus de 900 millions de dollars et 1,8 million de jours de bénévolat à la collectivité, sans compter leurs contributions en nature, leur temps et les programmes qu’ils ont mis sur pied. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter ( @TELUSnews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

Stéphanie Dussault

Relations publiques de TELUS

Stephanie.dussault@telus.com

____________________

1 L’écran a des coins arrondis qui suivent un beau design incurvé, et ces coins sont dans un rectangle standard. Mesuré en tant que forme rectangulaire standard, l’écran mesure 6,06 pouces (iPhone 14) ou 6,68 pouces (iPhone 14 Plus) en diagonale. La zone d’affichage réelle est plus petite.

2 Chaque achat de (PRODUCT)RED contribue désormais directement au Fonds mondial de lutte contre les pandémies comme la COVID-19 et le SIDA.