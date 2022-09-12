丹戎帕拉帕斯港与Navis合作，共同优化RTG车队

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亚特兰大, Sept. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的港口和码头操作系统以及承运商和船舶技术解决方案提供商之一 Navis 今日宣布， 丹戎帕拉帕斯港 （Port of Tanjung Pelepas，PTP）成功实施了Navis RTG优化，以改善其橡胶轮胎式门式起重机车队的利用率并降低每个标准箱（TEU）的处理成本。RTG优化可处理多个动态业务规则和复杂的运营限制，从而实现执行决策自动化，提高起重机生产率并提升运营效率。



作为世界上最繁忙的集装箱港口之一和马来西亚规模最大的集装箱码头之一，丹戎帕拉帕斯港的年吞吐量为1250万TEU，经营着172台橡胶轮胎式门式起重机等最先进的设施，管理集装箱现场堆码。丹戎帕拉帕斯港是MMC Corporation与全球领先港口集团APM Terminals共同成立的一家合资企业。PTP是首批实施Navis RTG优化的APMT码头之一。

Navis首席执行官Kirk Knauff表示：“我们很高兴能够与丹戎帕拉帕斯港和APMT合作，共同支持他们的业务目标。RTG优化是我们推进Navis实施平台方面的一项创新范例，旨在为我们的客户释放新价值。”

作为全球首屈一指的码头操作系统提供商，Navis凭借深厚的领域知识、实施灵活性和合作便捷性，在丹戎帕拉帕斯港成功实施和交付了RTG优化。

丹戎帕拉帕斯港首席执行官Marco Neelsen表示：“数字化及自动化转型正在整个海运行业加速推进。为确保高效、可持续的运营和业务竞争力，PTP主动投资于符合PTP ESG议程和数字战略路线图的资产及基础设施。PTP致力于继续这一旅程，并为我们的客户、股东和其他利益相关方进一步创造可持续发展价值。”

丹戎帕拉帕斯港首席运营官Joe Schofield表示：“数字化是未来之路，我们的目标是利用技术为我们的员工创造更安全的工作环境，同时提高我们的效率、生产率和客户体验。

我们最近的成就是成为马来西亚首个月度吞吐量超过100万TEU的港口，这是一个很好的示例，表明了如何提高我们工厂所有RTG的可见性和在自身码头即将开展的各项工作，使我们能够采取战略行动来提高效率、起重机生产率和卡车周转时间。这同时为我们的员工提供了先进工具，从而继续为我们的客户提供一流服务。”

关于Navis, LP

Navis是首屈一指的港口和码头操作系统以及承运商和船舶技术解决方案提供商之一，将行业最佳实践与创新技术和世界级服务相结合，使众多客户（无论货物类型如何）能够最大限度地提高绩效和降低风险。通过一项整体的运营优化方法，Navis客户可从提高的可视性、速度和可衡量的业务成果中获益。无论是通过某个码头跟踪货物，提高船舶安全及载货能力，优化铁路网络规划和资产利用，实现设备操作自动化，还是通过一体化集中式解决方案管理多个码头，Navis都能够帮助所有客户简化各项运营。

关于丹戎帕拉帕斯港

丹戎帕拉帕斯港（Tanjung Pelepas，PTP）是马来西亚规模最大的集装箱码头。港口为主要航运公司和集装箱运营商提供可靠、高效和先进的服务，为马来西亚国内外托运人提供与全球市场的广泛连接。

PTP是领先的公用事业和基础设施集团MMC Corporation Berhad（占股70%）与在62个国家和地区设有全球港口网络的全球领先港口集团APM Terminals（占股30%）共同成立的合资企业。