丹戎帕拉帕斯港與 Navis 合作以最佳化橡膠輪胎門式起重機 (RTG) 機隊

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阿特蘭大, Sept. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Navis 是領先的港口和碼頭作業系統以及承運人和船舶技術解決方案供應商，今天宣佈 丹戎帕拉帕斯 (Tanjung Pelepas) 港 已成功實施 Navis RTG 最佳化，以提高其橡膠輪胎門式起重機的利用率，並降低每個標準貨櫃的處理成本。RTG 最佳化處理多個動態的業務規則和複雜的操作限制以自動執行決策，提高起重機的生產力並改善營運效率。



作為世界上最繁忙的貨櫃港口之一及馬來西亞最大的貨櫃碼頭，年吞吐量可達 1,250 萬個20呎標準貨櫃，丹戎帕拉帕斯港提供最先進的設施，其中包括 172 個橡膠輪胎門式起重機，用以管理貨櫃堆場。丹戎帕拉帕斯港 (PTP) 是 MMC Corporation 和全球領先的港口集團 APM Terminals 的合資企業。PTP 是最早實施 Navis RTG 最佳化的 APMT 碼頭之一。

Navis 行政總裁 Kirk Knauff 表示：「我們很高興與丹戎帕拉帕斯港和 APMT 合作以支援他們的業務目標。RTG 最佳化是我們在執行平台推動創新的案例之一，為我們的客戶創造新的價值。」

作為全球領先的碼頭作業系統供應商， Navis 深厚的領域知識、實施的敏捷度和易於合作，使得 RTG 最佳化在丹戎帕拉帕斯港成功實施和交付。

丹戎帕拉帕斯港行政總裁 Marco Neelsen 說：「數碼化和自動化的轉型正在整個海事行業加速發展。為確保高效、可持續的營運和業務競爭力， PTP 積極投資資產和基礎設施與 PTP ESG 一致的議程和數碼策略路向。PTP 致力於繼續開展這類業務，並進一步為我們的客戶、股東和其他利害關係人創造可持續的價值。」

丹戎帕拉帕斯港營運總監 Joe Schofield 說：「數碼化是未來之路，我們的目標是使用技術為我們的員工創造一個更安全的工作環境，同時提高我們的效率、生產力和客戶體驗。」

「我們近期取得的成就是成為馬來西亞第一個每月處理超過 100 萬個標準貨櫃的港口，這是一個很好的案例，說明我們如何在堆場和碼頭即將到來的工作中提高可見度，使我們能夠採取策略行動，以提高我們的效率、起重機生產力和卡車周轉時間。這同時為我們的員工提供先進的工具，繼續為我們的客戶提供一流的服務。」

關於 Navis, LP

Navis 是主要的港口和碼頭作業系統以及承運人和船舶技術解決方案的供應商。它將行業最佳實踐與創新技術和世界一流的服務相結合，無論哪種貨物類型，都能為客戶提供最佳表現並且降低風險。透過全面的營運最佳化，Navis 的客戶可受惠於更高的可見度、速度和可衡量的業務成果。無論是透過碼頭追蹤貨物、提高船舶安全和貨物容量、最佳化鐵路網絡規劃和資產利用率、設備營運自動化，或是透過整合的集中式解決方案來管理多個碼頭， Navis 都可幫助所有客戶簡化營運。

關於丹戎帕拉帕斯港

丹戎帕拉帕斯 (PTP) 港是馬來西亞最大的貨櫃碼頭。該港口為主要航運線和貨櫃營運商提供可靠、高效和先進的服務，讓馬來西亞和國外的托運人得以廣泛連接全球市場。

PTP 是 MMC Corporation Berhad (70%) 與 APM Terminals (30%) 的合資企業，前者是領先的公用設施和基礎設施集團，後者是全球領先的港口集團，港口網絡覆蓋全球 62 個國家。