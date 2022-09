English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 12 septembre 2022

Bureau Veritas acquiert une participation majoritaire dans C.A.P Government, Inc., et renforce sa présence dans le Bâtiment et les Infrastructures aux États-Unis

Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, annonce l'acquisition stratégique de C.A.P. Government, Inc. (CAP), société basée aux États-Unis, opérant comme l'une des plus grandes entreprises de services de construction en Floride.

En tant que leader mondial du TIC dans le secteur du Bâtiment et des Infrastructures, Bureau Veritas offre des services qui couvrent l'ensemble du cycle de vie des actifs, de la planification à la conception, la mise en œuvre et l'exploitation. Grâce à son expertise technique et sa connaissance approfondie des réglementations locales, BV aide ses clients à concevoir, développer et gérer les villes et les infrastructures. Cela contribue au développement de villes durables et intelligentes, tout en permettant, grâce à la rénovation, une extension significative de la durée de vie des bâtiments et infrastructures existants.

Cette acquisition est une nouvelle étape dans l'exécution de la feuille de route stratégique de BV, en particulier dans le domaine du cycle de vie des actifs - opérant de la phase d'investissement (design, conception, construction) à la phase d'exploitation (inspection, surveillance, audit en service).

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a commenté :

« Grâce à sa Ligne Verte BV de services et de solutions dédiés à la durabilité, Bureau Veritas aide ses clients en s'assurant de la pérennité, de la solidité, de la performance, de la sécurité et de la durabilité de leurs actifs. Les équipes qualifiées de CAP viendront compléter l'expertise de Bureau Veritas, notamment pour répondre aux demandes complexes des services du bâtiment. Nous sommes impatients d'accueillir CAP au sein de Bureau Veritas et de travailler collectivement pour garantir la sécurité du grand public grâce à nos services de tests, d'inspection et de certification. »

Fondée en 1989, CAP est réputée pour sa capacité à fournir des services de construction fiables et de haute qualité à travers la Floride. De la mise en conformité complexe jusqu’à la mise en œuvre d'une technologie de pointe pour l’analyse de plans électroniques, plus de 250 ingénieurs, architectes, experts en code de la construction, vérificateurs de plans et inspecteurs de CAP fournissent une expertise inégalée qui aide les gouvernements locaux de Floride à fonctionner plus efficacement et à assurer la sécurité du public. La société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 25 millions d'euros en 2021.

CAP continuera à fonctionner depuis son siège social du sud de la Floride, et à être dirigée par Carlos A. Penin, Fondateur et Directeur Général.

Carlos A. Penin, Ingénieur, Directeur Général, C.A.P Government, Inc, a ajouté :

« Je suis fier qu'au cours des 33 dernières années, nous ayons fourni à nos collaborateurs des emplois stimulants, que nous ayons accompagné nos clients avec précision et réactivité et que nous ayons pu en faire bénéficier pleinement notre communauté. Notre décision de nous associer à Bureau Veritas renforcera encore notre engagement et nous permettra de nous développer ensemble en Floride et dans d'autres États, où la croissance importante implique des services de construction fiables. Cette évolution permettra de continuer à mettre en lumière notre patrimoine de services d’exception».

