Caroline Sasia rejoint le Comité Exécutif de Soitec en tant que Senior Vice President, Head of Communications & Chief of Staff auprès du Directeur général



Bernin (Grenoble), France, le 12 septembre 2022 - Soitec (Euronext Paris), un leader mondial dans la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour la nomination de Caroline Sasia en tant que Senior Vice President, Head of Communications & Chief of Staff auprès du Directeur général. A ce titre, Caroline Sasia sera membre du Comité Exécutif de Soitec.

La nomination de Caroline Sasia s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’organisation de Soitec initié en début d’année. Articulée autour de trois divisions, cette nouvelle organisation vise à accompagner les ambitions de croissance de Soitec, conformément aux attentes de ses différentes parties prenantes.

Forte de plus de 20 ans d'expérience professionnelle, Caroline Sasia bénéficie d’une expertise en matière d’élaboration et de mise en œuvre de stratégies de communication dans des environnements internationaux, extrêmement complexes et dynamiques. La technologie, l’innovation, la mobilité et le développement durable sont ses domaines de prédilection. Avant de rejoindre Soitec, Caroline a passé une grande partie de sa carrière au sein du groupe Renault et de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi où elle a occupé différentes fonctions dans les domaines de la communication, de la stratégie et des affaires publiques. Caroline Sasia est diplômée de Sciences Po Paris.

