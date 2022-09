OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

12 September 2022

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 9 September 2022 it had purchased a total of 21,988 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 21,988 Highest price paid (per ordinary share) £5.45 Lowest price paid (per ordinary share) £5.43 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £5.444

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 17 March 2022.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 438,985,227 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 438,985,227.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:58:41 GBp 150 544.50 XLON xHa9HKrRrJa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:58:41 GBp 64 544.50 XLON xHa9HKrRrJY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:57:04 GBp 550 544.50 XLON xHa9HKrRpdg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:57:04 GBp 600 544.50 XLON xHa9HKrRpdi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:56:41 GBp 240 545.00 XLON xHa9HKrRpnM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:55:45 GBp 26 545.00 XLON xHa9HKrRmZe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:55:45 GBp 221 545.00 XLON xHa9HKrRmZg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:54:49 GBp 69 545.00 XLON xHa9HKrRmUH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:54:49 GBp 172 545.00 XLON xHa9HKrRmUJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:53:53 GBp 447 545.00 XLON xHa9HKrRnEe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:52:57 GBp 103 545.00 XLON xHa9HKrR@zk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:52:57 GBp 158 545.00 XLON xHa9HKrR@zm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:52:01 GBp 243 545.00 XLON xHa9HKrR$ip OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:52:01 GBp 23 545.00 XLON xHa9HKrR$ir OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:51:05 GBp 247 545.00 XLON xHa9HKrR$Nc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:51:05 GBp 16 545.00 XLON xHa9HKrR$Ne OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:50:09 GBp 291 545.00 XLON xHa9HKrRy7B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:50:09 GBp 90 545.00 XLON xHa9HKrRy7D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:49:52 GBp 280 545.00 XLON xHa9HKrRyMC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:49:52 GBp 253 545.00 XLON xHa9HKrRyME OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:44:45 GBp 264 544.50 XLON xHa9HKrRuHQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:44:41 GBp 128 544.50 XLON xHa9HKrRuUb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:44:41 GBp 322 544.50 XLON xHa9HKrRuUd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:44:38 GBp 367 545.00 XLON xHa9HKrRuPd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:44:38 GBp 382 545.00 XLON xHa9HKrRuPf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:44:37 GBp 275 545.00 XLON xHa9HKrRuOa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:43:14 GBp 351 545.00 XLON xHa9HKrRvVa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:43:14 GBp 425 545.00 XLON xHa9HKrRvVc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:33:51 GBp 69 545.00 XLON xHa9HKrRX6C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:33:51 GBp 200 545.00 XLON xHa9HKrRX6E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:33:48 GBp 78 545.00 XLON xHa9HKrRX2a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:33:48 GBp 150 545.00 XLON xHa9HKrRX2c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:33:48 GBp 226 545.00 XLON xHa9HKrRX34 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:30:01 GBp 851 544.00 XLON xHa9HKrRj7C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:30:01 GBp 116 544.00 XLON xHa9HKrRj7E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:26:30 GBp 310 544.50 XLON xHa9HKrRe@O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:26:11 GBp 163 544.50 XLON xHa9HKrRe25 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 14:25:30 GBp 1,002 545.00 XLON xHa9HKrRfsY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 13:34:34 GBp 310 545.00 XLON xHa9HKrR8jF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 13:33:50 GBp 241 544.50 XLON xHa9HKrR8Fi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 13:33:50 GBp 11 544.50 XLON xHa9HKrR8Fk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 13:33:50 GBp 4 544.50 XLON xHa9HKrR8Fm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 13:30:15 GBp 353 544.00 XLON xHa9HKrKsBl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 13:30:13 GBp 690 544.50 XLON xHa9HKrKsLN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 12:49:37 GBp 356 545.00 XLON xHa9HKrKWZT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 09:18:19 GBp 131 545.00 XLON xHa9HKrLP4O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 09:18:19 GBp 324 545.00 XLON xHa9HKrLP4Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 09:03:41 GBp 154 544.00 XLON xHa9HKrL08u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 09:02:17 GBp 278 543.50 XLON xHa9HKrL1nZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 09:02:17 GBp 636 543.50 XLON xHa9HKrL1sQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 08:50:24 GBp 227 544.00 XLON xHa9HKrLBie OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 08:50:24 GBp 198 544.00 XLON xHa9HKrLBij OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 08:47:11 GBp 468 544.00 XLON xHa9HKrL83o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 08:45:34 GBp 264 544.00 XLON xHa9HKrL9ub OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 08:45:34 GBp 576 544.00 XLON xHa9HKrL9vT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 08:43:32 GBp 793 544.50 XLON xHa9HKrMso4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 08:32:10 GBp 304 543.50 XLON xHa9HKrMmXY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 08:31:10 GBp 314 543.50 XLON xHa9HKrMnn4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 08:31:10 GBp 19 543.50 XLON xHa9HKrMnn6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 08:31:10 GBp 264 543.50 XLON xHa9HKrMnnr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 08:30:38 GBp 190 543.00 XLON xHa9HKrMnQB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 08:22:30 GBp 91 543.00 XLON xHa9HKrMu9a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 08:22:30 GBp 273 543.00 XLON xHa9HKrMu9g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 08:22:30 GBp 173 543.00 XLON xHa9HKrMu9Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 08:22:30 GBp 275 543.00 XLON xHa9HKrMuEO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 08:15:40 GBp 78 543.00 XLON xHa9HKrMZuH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 08:13:51 GBp 35 543.50 XLON xHa9HKrMWR9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 08:13:51 GBp 197 543.50 XLON xHa9HKrMWRB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 08:10:57 GBp 264 543.50 XLON xHa9HKrMkqJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 08:10:57 GBp 316 543.50 XLON xHa9HKrMkqM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 08:09:51 GBp 367 543.50 XLON xHa9HKrMkMV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 08:09:50 GBp 602 544.00 XLON xHa9HKrMkGc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 08:09:50 GBp 275 544.00 XLON xHa9HKrMkGk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 08:09:10 GBp 169 544.50 XLON xHa9HKrMlk2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 08:09:10 GBp 107 544.50 XLON xHa9HKrMlk4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 08:09:10 GBp 264 544.00 XLON xHa9HKrMlky OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 08:08:26 GBp 276 545.00 XLON xHa9HKrMl2W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-Sep-2022 08:07:23 GBp 1,199 545.00 XLON xHa9HKrMitb

