English Estonian

AS-i Tallink Grupp tütarettevõte Baltic SF IX Ltd. ning Kanada riigiosalusega ettevõte Marine Atlantic Inc. on jõudnud kokkuleppele reisilaeva Atlantic Vision (end. Superfast IX) prahilepingu pikendamises 18 kuu võrra, kuni maini 2024, optsiooniga pikendada lepingut täiendava 12 kuu võrra.



Laev on olnud pikaajaliselt prahitud alates 14 november, 2008 a.



Joonas Joost

Finantsdirektor

AS Tallink Grupp

Sadama 5

10111 Tallinn

E-mail joonas.joost@tallink.ee