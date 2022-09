„Novian“ pajamos išaugo 25,5 proc. iki 14,5 mln. eurų

English Lithuanian

Programavimo ir IT infrastruktūros paslaugų grupės „Novian“ agreguotos pajamos šių metų pirmąjį pusmetį siekė 14,5 mln. eurų ir buvo 25,5 proc. didesnės nei per 2021 m. pirmąjį pusmetį. Grupės EBITDA ataskaitiniu laikotarpiu buvo 0,16 mln. eurų ir atitinkamai susitraukė 81,7 proc. Veiklos nuostolis siekė 0,34 mln. eurų, o pernai tuo pačiu laikotarpiu veiklos pelnas buvo 0,46 mln. eurų.

Šių metų pirmajį pusmetį „Novian“ grupės įmonės 11 mln. eurų arba 76 proc. pajamų gavo Lietuvoje – ši suma, lyginant su tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu, išaugo 58,5 proc. Užsienio šalyse gauta 3,5 mln. eurų pajamų arba atitinkamai 24,3 proc. mažiau. Bendras veiklos šalių skaičius siekė 32 šalis, o per 2021 m. – 34 šalis.

„Lietuvos rinkoje tęsiame programavimo darbus kuriant nacionalines sistemas, taip pat jaučiame išaugusį IT įrangos poreikį. Užsienio šalyse dirbame kosmoso, aviacijos ir gynybos srityse, be to, pradedame naujus projektus – pastaraisiais metais dėl pandemijos jie vyko lėčiau, tikimės, kad grįš į ankstesnį ritmą. Aktyviai dalyvaujame diegiant aukšto našumo skaičiavimo, t. y., HPC, sprendimus“, – sakė „Novian“ direktorius Evaldas Rėkus.

Vertinant laikotarpio finansinius rezultatus, jiems įtakos turėjo pastaruoju metu didėję IT specialistų darbo užmokesčio kaštai, tad naujai sudaromose sutartyse buvo atsižvelgta į pokyčius darbo rinkoje. „Tikime, kad šie pokyčiai bei įdirbis užsienio rinkose turės teigiamo postūmio rezultatams“, - sakė E. Rėkus. Taip pat „Novian“ įmonės investavo į naujus projektus, pavyzdžiui, Estijoje pradėjusį veikti „Novian“ grupės skaitmeninimo centrą.

Diegia aukšto našumo skaičiavimo telkinius Pietų Afrikos šalyse ir Bangladeše

„Novian“ technologijų srities įmonės per 2022 m. pirmąjį pusmetį uždirbo 10,5 mln. eurų pajamų arba 39,9 proc. daugiau nei per praėjusių metų pirmąjį pusmetį. Srities bendrovių veiklos pelnas susitraukė 56,4 proc. ir sudarė 0,2 mln. eurų. Grupės technologijų srityje veikia „Novian Technologies“ Lietuvoje, „Novian Eesti“ (iki šių metų birželio veikė kaip „Andmevara Services“) Estijoje ir „Andmevara SRL“ Moldovoje.

„Pajamų augimą užtikrino stabili veikla Lietuvoje, kur pratęsėme reikšmingas sutartis su didžiaisiais Lietuvos prekybos centrais bei vykdome viešojo sektoriaus projektus. Optimizmo dėl verslo plėtros suteikia atsigavimas Afrikos ir Azijos rinkose, kur aktyviai pristatome savo paslaugas, pradėjome naujus HPC projektus“, - sakė „Novian Technologies“ bei „Novian Eesti“ vadovas Gytis Umantas.

Jo teigimu, HPC sprendimai yra itin aktualūs su klimato kaita susijusiuose projektuose, nes leidžia intensyviai apdoroti didelį duomenų kiekį, greičiau ir tiksliau atlikti skaičiavimus, praplėsti duomenų analizės plotį ir gylį. „Mūsų išskirtinumas šioje srityje yra patirtis įgyvendinant tokius projektus ne tik Lietuvoje, bet ir keliolikoje užsienio šalių“, - sakė vadovas.

Šiuo metu „Novian Technologies“ Botsvanos Meteorologijos centre diegia HPC telkinį, skirtą klimato kaitai modeliuoti ir orams prognozuoti. Projekto metu aukšto našumo skaičiavimo telkiniai bus įdiegti dar 17 Pietų Afrikos plėtros bendruomenės (SADC) šalių. Taip pat Bangladešo meteorologijos departamentui bendrovė įdiegs HPC telkinius, kuriuos pasitelkiant bus modeliuojama klimato kaita, sudaromos orų prognozės.

G. Umanto teigimu, skaitmenizacija lemia organizacijų poreikį aktyviau įveiklinti duomenis, o šis procesas neretai yra neišvengiamas be dokumentų skaitmeninimo ir segmentavimo – šias paslaugas teiks naujasis skaitmeninimo centras Estijoje. Centre sutelkti penkių skirtingų tipų skeneriai leis skaitmeninti ne tik bibliotekų, leidinių archyvus, bet ir tam tikrus kadastro dokumentus.

Tęsia nacionalinius, kosmoso, gynybos projektus

„Novian“ programavimo srities įmonės „Novian Systems“, „Elsis PRO“ ir „Andmevara“ per šių metų pirmąjį pusmetį gavo 3,6 mln. eurų pajamų arba 0,6 proc. daugiau nei per atitinkamą 2021 m. laikotarpį. Programavimo įmonių veiklos nuostolis buvo 0,4 mln. eurų, o pernai veiklos pelnas siekė 0,04 mln. eurų.

„Toliau įgyvendiname didelius, taip pat tęstinius projektus, tarp kurių – naujos nacionalinės Lietuvos viešųjų pirkimų informacinės sistemos „Saulė“ kūrimas, taip pat kuriama informacinė sistema, įgalinanti keistis e. receptais bei vaistinių preparatų išdavimo e. dokumentais tarp Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos valstybių, darbas su šalies integruota mokesčių informacine sistema“, - sakė „Novian Systems“ vadovas ir „Elsis PRO“ valdybos narys E. Rėkus.

„Elsis PRO“ toliau aktyviai dirba gynybos ir kosmoso, aviacijos srityse. Bendrovė dalyvauja Europos gynybos pramonės plėtros programos (EDIDP, angl. European Defence Industrial Development Programme) projektuose. Kosmoso srityje – Europos kosmoso agentūros projekto rėmuose kuria nanopalydovų komunikacijos programinę įrangą „Galaxy“. Aviacijos srityje, sėkmingai sukūrusi SHIFT oro erdvės kontrolierių grafikų sudarymo programinę įrangą, intensyviai dirba su potencialia rinka.

„Zissor“ skaitmenino leidinius

Žiniasklaidos stebėjimo programinės įrangos ir skaitmeninimo paslaugas teikiančios Norvegijos bendrovės „Zissor“ pajamos šių metų pirmąjį pusmetį 0,4 mln. eurų ir, lyginant su pernai, sumažėjo 14 proc. „Zissor“ veiklos nuostolis šiemet siekė 0,03 mln. eurų, o pernai veiklos pelnas atitinkamu laikotarpiu buvo 0,1 mln. eurų.

„Zissor“ ir toliau orientavosi į archyvų skaitmeninimo paslaugų plėtrą Skandinavijoje ir ypač Suomijoje. Bendrovė Skandinavijoje ir Europoje pristatė PDF konvertavimo į XML paslaugą. Taip pat „Zissor Media System“ programinėje įrangoje diegiamas naujas dirbtinio intelekto modulis straipsniams kategorizuoti ir naujas PDF tekstų bei paveikslėlių išgavimo modulis.

Tarp vykdytų projektų išsiskyrė – Suomijos laikraščio „Iltalehti“ archyvo nuo 1980 iki 2013 m., Norvegijos laikraščio „Hordaland Folkeblad“ archyvo nuo 1873 iki 2005 m. ir kitų leidinių – skaitmeninimas. Šie projektai apėmė skenavimą, optinį simbolių atpažinimą (angl. OCR), straipsnių segmentavimą ir meta duomenų parengimą.

„Novian“ grupė veikia trimis kryptimis. Technologijų srityje dirba Lietuvos bendrovė „Novian Technologies“ ir Estijos „Novian Eesti OU“, Moldovos bendrovė „Andmevara SRL“, programavimo srityje – Lietuvos bendrovės „Novian Systems“ ir „Elsis PRO“, Estijos bendrovė „Andmevara AS“, žiniasklaidos monitoringo ir skaitmeninimo srityje – Norvegijos bendrovė „Zissor“. „Novian“ grupė priklauso investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovei „INVL Technology“.

