COFACE SA - lance une offre de rachat dans la limite d’un montant d’acceptation maximum total de 150.000.000 euros portant sur les obligations subordonnées et garanties émises par COFACE SA en 2014 d’un montant de 380.000.000 euros portant intérêt au taux fixe de 4,125 % et arrivant à échéance le 27 mars 2024 (ISIN: FR0011805803)

Paris, le 12 septembre 2022 – 10h00

COFACE SA (la « Société ») annonce aujourd’hui le lancement d’une offre de rachat (l'« Offre de Rachat ») dans la limite d’un montant d’acceptation maximum total de 150.000.000 euros portant sur les obligations subordonnées émises par la Société en 2014 d’un montant de 380.000.000 euros portant intérêt au taux fixe de 4,125 %, et arrivant à échéance le 27 mars 2024, garanties inconditionnellement et irrévocablement sur une base subordonnée par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (ISIN: FR0011805803) (les « Titres »). Les Titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

La Société souhaite également émettre des titres Tier 2 à taux fixe libellés en euros.

L’Offre de Rachat débutera le 12 septembre 2022 et s’achèvera le 20 septembre 2022 à 16h00 (CET). Les résultats devraient être annoncés le 21 septembre 2022.

Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas une invitation à participer à l’Offre de Rachat dans un quelconque pays dans lequel, ou vis-à-vis d’une quelconque personne pour laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. La distribution de ce communiqué dans certains pays peut être restreinte par la loi. Les personnes en possession de ce communiqué sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires applicables.

Les Titres apportés dans le cadre de l’Offre de Rachat par des porteurs auxquels l’Offre de Rachat ne peut s’adresser ne seront pas acceptés. La Société ne fournit aucune recommandation quant à l’opportunité de participer ou non à l’Offre de Rachat.

Etats Unis

L’Offre de Rachat n’est pas faite et ne sera pas faite directement ou indirectement aux États-Unis ou vis-à-vis de porteurs de Titres situés aux États-Unis, tels que prévu par le Regulation S du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), ni au profit de U.S. Persons (tel que ce terme est défini par le Regulation S du Securities Act (« U.S. Person »)), directement ou indirectement. Les Titres ne peuvent être apportés dans le cadre de l’Offre de Rachat de quelque manière que ce soit depuis les Etats-Unis, par des personnes situées ou résidentes aux Etats-Unis ou par les U.S. Persons. En conséquence, ce document et les copies de ce document ne peuvent directement ou indirectement être transmises, envoyées, distribuées aux Etats-Unis ou à ces personnes. Toute offre de vente en réponse à l’Offre de Rachat résultant directement ou indirectement d’une violation de ces restrictions sera invalide, et les offres de vente faites par une personne située ou résidant aux États-Unis ou tout agent, fiduciaire ou autre intermédiaire agissant pour un mandant donnant des instructions depuis les États-Unis ou par toute U.S. Person ne seront pas acceptées.

AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document d’enregistrement universel 2021 du Groupe Coface déposé auprès de l’AMF le 6 avril 2022 sous le numéro D.22-0244, afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.

