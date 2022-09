Communiqué - Evolution de la direction générale d’Orange

English French

Communiqué de presse

Paris, le 12 septembre 2022

Evolution de la direction générale d’Orange

Vincent Lecerf est nommé Directeur exécutif en charge des Ressources Humaines du groupe Orange en remplacement de Gervais Pellissier.

Stéphane Vallois est nommé Directeur général d’Orange Bank en remplacement de Paul de Leusse.

Béatrice Mandine, Directrice exécutive de la Communication, de la Marque et de l’Engagement, quittera ses fonctions le 30 septembre et sera remplacée dans les prochaines semaines.

Jérôme Barré, CEO d’Orange Wholesale & International Networks sera remplacé par Michaël Trabbia qui assurera par intérim la direction de l’entité, en plus de ses fonctions actuelles de Chief Technology and Innovation Officer.

Vincent Lecerf, rejoindra l’entreprise dès le 17 octobre prochain et prendra les fonctions de Directeur exécutif en charge des Ressources Humaines du groupe Orange à partir du 1er décembre 2022. Depuis 2017, Vincent Lecerf est Directeur des Ressources Humaines d’Imerys, il succèdera à Gervais Pellissier qui continuera à conseiller la direction générale. Gervais Pellissier aura marqué l’histoire de l’entreprise en occupant plusieurs fonctions stratégiques au sein de la direction générale. Pendant plus de 10 ans en tant que Directeur général délégué, il a accompagné le développement européen et stratégique de l’entreprise. Ces dernières années, il a également lancé un plan ambitieux de transformation et accompagné le Groupe dans l’évolution des modes de travail.

Stéphane Vallois, actuellement Directeur général délégué d’Orange Bank, succèdera à Paul de Leusse en tant que Directeur général de la banque à compter du 1er octobre 2022. Paul de Leusse, dont l’engagement a permis à Orange Bank d’évoluer vers une stratégie de valeur, de se développer à l’international et de faire de son application mobile l’une des meilleures du marché, quittera le Groupe. Orange Bank compte près de 2 millions de clients en Europe. Orange Bank Africa, lancé en Côte d’Ivoire en 2020, regroupe aujourd’hui 800 000 clients. Stéphane Vallois sera chargé de continuer à développer Orange Bank dans la dynamique impulsée dans le cadre du futur plan stratégique.

Béatrice Mandine quittera ses fonctions à la fin du mois de septembre après 15 années passées au sein de la Direction de la Communication, de la Marque et de l’Engagement d’Orange. Elle sera remplacée dans les prochaines semaines. Tout au long de ces années, Béatrice Mandine a contribué à renforcer la puissance de la marque Orange à travers le monde et à installer une stratégie de marque engagée, qui aujourd’hui irrigue l’ensemble de l’entreprise, en interne comme en externe. Elle aura également inscrit l’expérience clients dans l’ADN de la marque et fait d’Orange l’une des marques françaises les plus valorisées.

La direction Wholesale & International Networks d’Orange évoluera également avec le départ de Jérôme Barré son CEO, le 15 septembre 2022. Une période d’intérim sera assurée par Michaël Trabbia, Chief Technology and Innovation Officer d’Orange, qui conserve également ses fonctions actuelles. Depuis 1985, Jérôme Barré a réalisé un parcours très diversifié dans le Groupe, dans la relation client, le commerce et les collectivités territoriales. Il a ainsi accompagné la transformation du Groupe tout au long de son histoire récente. En 2016, il a rejoint le Comité exécutif en tant que Directeur des Ressources Humaines du Groupe avant de créer l’entité Orange Wholesale & International Networks en 2018. Cette entité joue un aujourd’hui un rôle de premier plan dans le renforcement du leadership d’Orange dans le domaine des infrastructures et des réseaux.

Commentant ces nominations, Christel Heydemann, Directrice générale d’Orange, a indiqué : « Je suis heureuse de l’arrivée de Vincent Lecerf au sein du Comité exécutif et de la nomination de Stéphane Vallois en tant que Directeur général d’Orange Bank. Ces nouvelles évolutions au sein de l’équipe dirigeante viennent renforcer la dynamique entamée il y a plusieurs mois afin d’assurer notre transformation et notre croissance. Je sais pouvoir compter sur leurs expertises pour, ensemble, accompagner l’évolution de l’entreprise. Je suis heureuse de pouvoir continuer à compter sur l’expérience et l’expertise de Gervais Pellissier. Je remercie également Michaël Trabbia pour son appui pendant cette période d’intérim. Enfin, je remercie chaleureusement Béatrice Mandine, Paul de Leusse et Jérôme Barré qui, tout au long de ces années passées chez Orange ont profondément marqué le Groupe. »

