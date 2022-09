L’étude sur le TH1902 de Theratechnologies publiée dans la revue Pharmaceutics montre une inhibition de la croissance des cellules de type souches cancéreuses humaines du cancer de l’ovaire et du CSTN exprimant le récepteur de la sortiline (SORT1) et de la croissance tumorale

English French

Les chercheurs signalent une activité anticancéreuse supérieure contre les cellules de type souches cancéreuses avec le TH1902, comparativement au docétaxel non conjugué.



Premières données probantes sur le TH1902 ciblant les cellules de type souches cancéreuses humaines des cancers du sein et de l’ovaire humain in vitro et in vivo.

L’article met en lumière les mécanismes potentiels grâce auxquels le TH1902 peut contourner les causes sous-jacentes de la résistance au docétaxel qui contribuent à l’échec du traitement et aux récidives de la maladie.



MONTRÉAL, 12 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou « la Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une entreprise biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements novateurs, a annoncé aujourd’hui la publication d’une étude préclinique démontrant l’efficacité in vitro et in vivo du TH1902, un nouveau conjugué peptide-médicament (CPM) expérimental qui cible les récepteurs de la sortiline (SORT1), en inhibant la croissance des cellules de type souches cancéreuses (CSC) du cancer de l’ovaire et du cancer du sein triple négatif (CSTN). L’étude, publiée dans « Targeting Drug Resistance and Metastatic Pathways for Cancer Research », le numéro spécial de la revue Pharmaceutics, signale que le TH1902 semble exercer une activité anticancéreuse supérieure à celle du docétaxel non conjugué dans les modèles précliniques, entre autres, en contournant le phénotype de chimiorésistance qui est souvent responsable de l’échec du traitement et de la récidive du cancer.

La SORT1 est une protéine de récepteur transmembranaire de triage qui se lie aux protéines et aux peptides en circulation avant leur internalisation intracellulaire. Elle est surexprimée dans plusieurs types de cancer. Le TH1902, qui fait actuellement l’objet d’un essai clinique de phase I portant sur au moins huit types de tumeurs solides, a montré dans des modèles précliniques qu’il reconnaît et exploite la fonction de la SORT1, pour déclencher efficacement la mort cellulaire in vitro par apoptose, inhiber le cycle cellulaire in vitro en piégeant les cellules dans la phase G2/M, et inhiber la croissance in vivo des CSC de cancers gynécologiques comme le cancer de l’ovaire et le CSTN. L’article du journal Pharmaceutics fournit la première preuve du ciblage des CSC humaines des cancers du sein et de l’ovaire par le TH1902, in vitro et in vivo. La capacité limitée du docétaxel, un agent chimiothérapeutique largement utilisé pour traiter le cancer, d’inhiber la croissance des CSCs du CSTN et cancer ovarien, peut constituer un mécanisme de résistance et limiter l’efficacité du médicament pour contrôler la croissance et la propagation des tumeurs.

« Le développement d’une résistance à la chimiothérapie est un obstacle majeur à la réussite des traitements anticancéreux, et on croit que la présence de cellules de type souches cancéreuses dans les tumeurs joue un rôle important dans ce processus », a déclaré le Dr Christian Marsolais, chef de la direction médicale de Theratechnologies. « La publication de la revue Pharmaceutics fournit des renseignements importants sur la capacité du TH1902 à inhiber la croissance de ces cellules. »

Dans l’article de la revue Pharmaceutics, les chercheurs de Theratechnologies et du Laboratoire d’oncologie moléculaire de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) décrivent l’activité du TH1902 contre les CSC et sa capacité à contourner certains phénotypes de résistance connus associés aux CSC. Leurs résultats indiquent que le TH1902 cible les cellules cancéreuses qui surexpriment le récepteur de la sortiline, mais n’a pas cet effet dans les cellules saines. De plus, à des doses équivalentes à celles du docétaxel, le TH1902 en monothérapie a présenté une efficacité supérieure contre les CSC des cancers du sein et de l’ovaire, comparativement au docétaxel seul. Enfin, une plus grande efficacité a également été observée dans le modèle de tumeur ovarienne avec l’utilisation du TH1902 en association avec le carboplatine, comparativement à l’utilisation du paclitaxel ou du docétaxel en association avec le carboplatine. Dans les modèles animaux de CSC du CSTN et de l’ovaire, le TH1902 a diminué de 80 % la croissance tumorale, comparativement à environ 35 % chez les modèles de souris traitées au docétaxel.

« Étant donné que nous comprenons mieux le lien entre la SORT1 et la résistance des tumeurs à la chimiothérapie, nous pensons qu’utiliser le TH1902 pour exploiter la fonction de la SORT1 dans les cellules de type souches pourrait offrir un moyen supplémentaire de contourner les phénotypes de chimiorésistance souvent responsables des récidives de cancer », a déclaré le Dr Borhane Annabi, professeur de biochimie et titulaire de la Chaire en prévention et traitement du cancer à l’UQAM. « Le TH1902 semble donc offrir une stratégie prometteuse pour cibler les cellules cancéreuses qui présentent une plasticité, un potentiel métastatique et une résistance à la chimiothérapie. »

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé au TH1902 la désignation prioritaire « Fast-Track » en février 2021. La portion de type « panier » de l’étude de phase Ia/Ib procède actuellement au recrutement dans les sites partout aux États-Unis (TH1902 in Patients With Advanced Solid Tumors - Full Text View - ClinicalTrials.gov).

À propos du TH1902 et de la plateforme technologique SORT1+MC

Theratechnologies met actuellement au point la plateforme technologique SORT1+MC de peptides exclusifs en vue du développement de médicaments anticancéreux ciblant les récepteurs SORT1. Le récepteur de la SORT1 joue un rôle important dans l’internalisation, le triage et la circulation des protéines. Il est fortement exprimé dans les cellules cancéreuses par rapport aux tissus sains, ce qui fait de la SORT1 une cible intéressante pour la mise au point de médicaments anticancéreux. L’expression de la SORT1 est associée à une maladie agressive, à un pronostic sombre et à une survie plus courte. On estime que le récepteur de la SORT1 est exprimé dans 40 à 90 % des cas de cancer de l’endomètre, de l’ovaire ou du pancréas, de cancer colorectal et de cancer du sein triple négatif.

Le TH1902 est actuellement le principal conjugué peptide-médicament (CPM) expérimental de Theratechnologies pour le traitement du cancer dérivé de sa plateforme technologique SORT1+MC. Il s’agit du peptide breveté de l’entreprise combiné au docétaxel, un agent cytotoxique couramment utilisé pour le traitement de nombreux cancers. La FDA a accordé au TH1902 la désignation « Fast Track » comme agent unique pour le traitement de toutes les tumeurs solides avancées récidivantes exprimant la sortiline qui sont réfractaires au traitement habituel.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com, sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction ou sur l’information disponible à la date où ils sont formulés et se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comprennent, sans toutefois s’y limiter, des énoncés concernant le développement d’un traitement pour les patients atteints d’une tumeur solide qui exprime la sortiline, le développement de notre plateforme Technologie SORT1+MC, et la réalisation de l’essai de type « panier » sur le TH1902. Bien que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse se fondent sur des hypothèses que la Société juge raisonnables à la lumière des données dont elle dispose, les investisseurs doivent éviter de se fier indûment à ces énoncés, car les résultats réels peuvent différer. Parmi les hypothèses formulées dans la préparation des énoncés prospectifs, mentionnons que les résultats précliniques obtenus avec le TH1902 seront reproduits chez l’humain, nous serons en mesure de continuer à recruter des patients pour mener l’essai de type « panier » sur le TH1902, aucune toxicité limitant la dose ne sera observée chez les patients participant à l’essai de type « panier », notre fabricant de TH1902 sera en mesure de fournir la quantité requise de TH1902 en temps opportun pour faire avancer l’essai de type « panier » et nous verrons des signes d’efficacité du TH1902 chez tous les patients participant à l’essai de type « panier » que nous réaliserons. Les énoncés prospectifs sont soumis à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Theratechnologies et sont susceptibles d’entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, notre incapacité de recruter des patients pour participer à l’essai de type « panier », l’observation de problèmes imprévus d’innocuité, l’absence d’efficacité chez un grand nombre ou tous les patients participant à l’essai, les problèmes liés à la fabrication et à l’approvisionnement du TH1902 et les conflits avec des fournisseurs tiers durant la réalisation de nos essais de type « panier ». Les investisseurs actuels et potentiels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 23 février 2022, disponible sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov à titre d’annexe de notre rapport sur formulaire 40-F daté du 24 février 2022 dans les documents déposés de Theratechnologies pour connaître les autres risques liés à l’entreprise. Le lecteur est prié d’examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l’information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l’exigent.

