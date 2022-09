CanaDon lance la Semaine des petits organismes de bienfaisance et dévoile de nouvelles données qui mettent en évidence les défis auxquels ils sont confrontés

English French

TORONTO, 12 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CanaDon , la plus grande plateforme pour verser et recueillir des fonds en ligne au pays, a lancé aujourd’hui la Semaine des petits organismes de bienfaisance : une initiative visant à mettre en valeur les petits organismes de bienfaisance partout au Canada, dont beaucoup doivent faire face à des pénuries importantes en matière de financement et d’augmentation de la demande. Tandis que les petits organismes de bienfaisance dont le revenu annuel est inférieur à 500 000 $ connaissent la plus grande chute de dons et font face à une baisse de 1 milliard de dollars des revenus reçus (soit 25 % entre 2019 et 2020), CanaDon invite les Canadiens à se renseigner sur le rôle que jouent ces organismes dans les communautés au pays, à mieux comprendre les défis auxquelles ils sont confrontés et les moyens par lesquels ils peuvent les soutenir à l’occasion de la Semaine des petits organismes de bienfaisance.



Tout au long de cette semaine, CanaDon mettra également à profit ses vastes ressources pour offrir une programmation éducative à plus de 1100 professionnels de petits organismes de bienfaisance partout au Canada afin de les aider à planifier efficacement leurs efforts de collecte de fonds pour les fêtes de fin d’année qui approchent. La Semaine des petits organismes de bienfaisance se déroule du 12 au 16 septembre 2022. Pour plus d’information sur la Semaine des petits organismes de bienfaisance, cliquez ici .

Les petits organismes de bienfaisance doivent faire face à une demande accrue de services

Pour mieux comprendre les défis auxquels sont confrontés les petits organismes de bienfaisance canadiens, CanaDon a mené un sondage auprès de plus de 600 petits organismes de bienfaisance au pays en août dernier. Parmi les organismes interrogés, la plupart se consacrent aux activités/domaines suivants : services sociaux ou communautaires (28 %); arts et culture (17 %); religion (16 %); services éducatifs (12 %); domaine de la santé (10 %); et animaux (7 %).

Les résultats du sondage soulignent les défis importants auxquels font face les petits organismes de bienfaisance:

41 % des organismes de bienfaisance ont constaté une augmentation de la demande au début de la pandémie, mais seulement 5 % d’entre eux ont retrouvé un niveau de demande d'avant la pandémie. Les organismes de bienfaisance qui ont connu une forte demande au début de la pandémie sont désormais devenus la nouvelle norme pour 14 % des répondants, tandis que 23 % continuent de faire face à une demande croissante. 32 % des organismes de bienfaisance ont constaté une baisse de la demande au début de la pandémie; bien que la moitié d’entre eux ont retrouvé un niveau de demande d'avant la pandémie, 11 % des répondants (dont beaucoup offrent des services vitaux de renforcement de la communauté) n'ont pas constaté de rebondissement de la demande, et 5 % des répondants continuent d’observer une diminution de la demande.

29 % des organismes de bienfaisance ont constaté une augmentation des dons au début de la pandémie, mais les deux tiers (20 % du total des répondants) sont revenus aux niveaux d’avant la pandémie. 51% des organismes de bienfaisance ont constaté une diminution des dons au début de la pandémie. Cette baisse est devenue la « nouvelle norme » pour la moitié de ces organismes de bienfaisance (25 % du total des répondants), tandis que pour un sur cinq (10 % du total des répondants), les dons en dollars continuent de diminuer.

59 % des organismes de bienfaisance indiquent que la demande dépasse leur capacité, alors que seulement 27 % ont la capacité de répondre à la demande.

83 % conviennent que l’inflation a entraîné une augmentation des coûts engagés pour la prestation des services et 65 % conviennent qu’elle a entraîné une diminution des dons reçus de la part des particuliers canadiens.

Un peu plus de la moitié des répondants (51 %) conviennent que l’augmentation de la demande de services et/ou la réduction du financement entraîne des niveaux plus élevés d’épuisement du personnel; tandis que 55 % ont observé une baisse du nombre de bénévoles - un nombre qui demeure sous le niveau d’avant la pandémie.

Avec la réduction du financement provenant des dons, 39 % des petits organismes de bienfaisance estiment que la qualité de leurs programmes en souffrira; 38 % devront réduire leurs programmes; 32 % ne pourront pas répondre à la demande et 17 % devront réduire leurs effectifs.

« De nombreux Canadiens n’ont peut-être pas à l’esprit le rôle essentiel que jouent les petits organismes de bienfaisance dans les collectivités au pays, ou à quel point ils ont de la difficulté à offrir leurs services, a déclaré Jane Ricciardelli, cheffe de l’exploitation et cheffe de la direction par intérim de CanaDon. L’inflation exerce un impact sur les dépenses discrétionnaires des Canadiens et augmente à la fois le coût et la demande de services essentiels; il est donc plus important que jamais que celles et ceux qui le peuvent se lèvent et contribuent à diminuer la pression sur les petits organismes de bienfaisance. »

CanaDon autonomise les petits organismes de bienfaisance pour optimiser les collectes de fonds en ligne

Pendant toute la Semaine des petits organismes de bienfaisance, CanaDon offre une série de webinaires et de ressources gratuits aux petits organismes de bienfaisance pour qu’ils en apprennent plus sur les moyens d’optimiser leurs collectes de fonds en ligne, tandis que la demande de services reste élevée et que les revenus d’exploitation sont sous pression. Cela comprend un programme de formation pour les petits organismes de bienfaisance qui leur permet de mettre facilement en place des pratiques exemplaires en matière de collecte de fonds numérique et d’apprendre des meilleurs dans le domaine.

Quelques faits au sujet du secteur caritatif au Canada

Le secteur caritatif canadien est l’un des plus importants au monde, avec environ 86 000 organismes de bienfaisance enregistrés. Sur la base des données les plus récentes de l’ARC pour les années civiles 2019 et 2020, nous constatons que les petits organismes de bienfaisance accusent un retard:

Les petits organismes de bienfaisance (revenus annuels inférieurs à 500 000 $) ont connu la plus forte baisse de dons reçus d’une année à l’autre : une chute de 1016 milliard de dollars (-25 %). En revanche, les dons reçus par les grands organismes de bienfaisance (revenus annuels supérieurs à 2 500 000 $) ont augmenté d’une année à l’autre, avec 731 millions de dollars de dons (+ 6 %).

Fait très préoccupant : les petits organismes de bienfaisance ont connu une baisse de leur marge (la différence entre le total des revenus et des dépenses) de -2 %, tandis que ceux de taille moyenne et de grande taille ont pu gérer les dépenses par rapport aux revenus et réaliser des marges positives de 5 %.

Comme indiqué dans le Rapport sur les dons annuel de CanaDon, 78 % des organismes de bienfaisance canadiens se classent dans la catégorie des « petits organismes de bienfaisance ». De ceux-ci, 90 % emploient 10 personnes à temps plein ou moins, et 58 % sont uniquement gérés par des bénévoles.



Au sujet de la méthodologie

Les résultats se basent sur un sondage qui a été envoyé le 12 août et complété par 702 professionnels du domaine caritatif dont 657 (94 %) travaillent dans des petits organismes de bienfaisance ayant reçu des dons et ayant un revenu inférieur à 500 000 $.

Au sujet de CanaDon

CanaDon est une fondation publique qui fait avancer la philanthropie grâce à la technologie. Pour les Canadiens, elle administre CanDon.org, une destination sûre et fiable pour découvrir et soutenir tous les organismes de bienfaisance au Canada, et UniteforChange.com, où les Canadiens peuvent découvrir certaines causes et soutenir facilement le travail collectif des organismes de bienfaisance qui abordent les causes qui leur tiennent à cœur. CanaDon développe aussi une technologie abordable pour la collecte de fonds, utilisée par plus de 25 000 organismes de bienfaisance, en plus d’offrir une formation et une éducation gratuites afin que, quelle que soit leur taille, tous les organismes de bienfaisance puissent augmenter leur impact et réussir à l’ère numérique. Depuis l’an 2000, plus de 3,6 millions de personnes ont versé plus de 2,3 milliards de dollars par l’entremise de CanaDon. Contactez-nous sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn .