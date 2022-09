English Finnish

Vaisala Oyj

Lehdistötiedote

12.9.2022 klo 17.00

Kutsu Vaisalan sijoittajatilaisuuteen

Vaisala kutsuu analyytikot ja sijoittajat sijoittajatilaisuuteen torstaina 10.11.2022 klo 10.00–14.00 paikallista aikaa yhtiön Saclayn toimipisteeseen Ranskaan (6A Rue René Razel, 91400 Saclay).



Tilaisuudessa keskitytään syksyllä 2021 julkaistuun Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen strategiaan. Tilaisuuden esitykset nauhoitetaan, ja audiocast-tallenne julkistaan Vaisalan verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen. Esitysten jälkeen järjestetään esittelykierros tuulilidaritehtaalla ja tuotekehityskeskuksessa. Tilaisuus on englanninkielinen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tilaisuuteen sähköpostitse Päivi Mirfakhraeille (paivi.mirfakhraei@vaisala.com) 28.10.2022 mennessä. Yksityiskohtainen aikataulu lähetetään ilmoittautuneille lähempänä tilaisuutta.

Lisätietoja

Paula Liimatta, Business Controller ja Head of Investor Relations

paula.liimatta@vaisala.com

Puh. 040 580 3521

