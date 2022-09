English Dutch French

Gereglementeerde informatie, voorwetenschap, Leuven, 12 september 2022 (17.40 CEST)

Update inkoopprogramma KBC Ancora tot 09 september 2022

In het kader van het programma inkoop eigen aandelen ten belope van 50 miljoen euro, zoals bevestigd op 20 mei 2022, deelt KBC Ancora mee dat het in de periode van 05 september 2022 tot en met 09 september 2022 in totaal 35.201 eigen aandelen inkocht.

Volgende verrichtingen werden in de betrokken periode uitgevoerd:

Datum transactie Aantal aandelen Gemiddelde prijs (EUR) Laagste prijs (EUR) Hoogste prijs (EUR) Totaal bedrag (EUR) ma 5 september 2022 8.800 33,14 32,80 33,04 291.623,20 di 6 september 2022 8.000 33,40 33,16 33,84 267.210,40 wo 7 september 2022 5.500 33,32 33,04 33,58 183.277,60 do 8 september 2022 5.900 34,43 34,08 34,76 203.141,13 vr 9 september 2022 7.001 35,52 35,10 35,80 248.659,42 TOTAAL (betrokken periode) 35.201 33,92 32,80 35,80 1.193.911,75 TOTAAL (gehele inkoopprogramma) 465.538 34,67 31,68 38,62 16.139.439,09

Alle verrichtingen werden uitgevoerd in het centraal orderboek van Euronext Brussels.

Sinds het begin van het aandelen inkoopprogramma op 10 juni 2022 heeft KBC Ancora in totaal 465.538 eigen aandelen ingekocht, of 0,59% van het totaal aantal uitgegeven aandelen (zijnde 78.301.314), voor een gemiddelde prijs van 34,67 euro per aandeel en voor een totaal bedrag van 16.139.439 euro. KBC Ancora heeft momenteel 32,28% van het inkoopprogramma uitgevoerd.

Het programma inkoop eigen aandelen loopt binnen de grenzen van de machtiging tot inkoop eigen aandelen, zoals verleend door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 30 oktober 2020.

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

