Nexans lance un programme de rachat d’actions

Paris, le 12 septembre 2022 – Nexans a décidé de mettre en place un programme de rachat d’actions portant sur un nombre maximum de 290 000 actions, conformément à l’autorisation donnée par la 13ème résolution de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 11 mai 2022, afin de satisfaire aux obligations découlant des plans d’actions gratuites et de performance au bénéfice des salariés et dirigeants mandataires sociaux.

Nexans a confié un mandat à un prestataire de services d’investissement pour sa réalisation sur la période du 13 septembre 2022 au 15 février 2023.

Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à électrifier le futur. Avec près de 25 000 personnes dans 42 pays, le Groupe mène la charge vers le nouveau monde de l'électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2021, Nexans a généré 6,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d'activité : Bâtiment & Territoires, Haute Tension & Grands Projets, Industrie & Solutions et Télécommunications & Données. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe s'engage à contribuer à la neutralité carbone d'ici 2030.

