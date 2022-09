Investissements Purpose commente le plan pour les fonds Crypto à la suite de la fusion Ethereum

TORONTO, 12 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Purpose ») a annoncé aujourd'hui son plan pour la prochaine fusion Ethereum (la « fusion »), la transition du réseau Ethereum vers un mécanisme de consensus de preuve de participation (PoS), qui devrait être terminé dans les prochains jours. Le moment exact de la fusion, selon les échéanciers fournis par la Ethereum Foundation, devrait avoir lieu d’ici le 20 septembre 2022, les estimations actuelles indiquant le 15 septembre 2022.

Après la fusion, les trois fonds de Purpose exposés au FNB Ethereum Purpose (symbole à la TSX : ETHH), FNB de rendement fondé sur l’Ether Purpose (symbole TSX : ETHY) et FNB Possibilités Crypto Purpose (symbole TSX : CRYP) — continuera à être exposé à Ether, qui est défini comme l’unité de compte native au sein du réseau Ethereum. Compte tenu du soutien que la transition vers PoS a reçu à la fois de la Fondation Ethereum et de la communauté Ethereum au sens large, les fonds Purpose s’attendent à ne détenir Ether qu’en tant qu’unité de devise pour le réseau Ethereum qui fonctionnera à l’aide d’un mécanisme de consensus PoS après la fusion.

Dans l’éventualité d’une ou de plusieurs fourchettes de preuve de travail, Purpose prévoit monétiser l’actif ou les actifs en question dès qu’il sera raisonnablement possible de le faire compte tenu de la conjoncture du marché, des risques et de l’infrastructure disponible. Purpose a l’intention de réinvestir tout produit tiré de la vente d’Ether PoW dans Ether PoS afin d’atteindre les objectifs des fonds.

Après le lancement du premier FNB Bitcoin au monde l'année dernière, Purpose est devenu un leader mondial de la gestion d'actifs numériques. Ses FNB de crypto-monnaies sont les meilleures de l’industrie pour les investisseurs individuels et les institutions partout dans le monde, en partie parce qu’ils sont en mesure de suivre avec exactitude le rendement des jetons crypto sous-jacents, ce qui donne aux fonds un avantage concurrentiel par rapport aux produits fondés sur des contrats à terme et aux fiducies non rachetables. Suite à la fusion, Purpose est ravi de continuer à combler les écarts entre la communauté crypto et le secteur des services financiers traditionnels afin de réduire les frictions que les investisseurs ont pour accéder à l’espace crypto.

Purpose reste déterminé à éduquer les investisseurs sur cette nouvelle classe d'actifs émergente et publie régulièrement des recherches opportunes et un leadership éclairé sur les actifs numériques sur son centre d'éducation sur la crypto-monnaie, Purpose Crypto Corner. Si vous souhaitez en savoir plus sur la fusion et sur la manière dont Purpose pense qu'elle pourrait affecter les investisseurs, veuillez consulter le livre blanc Ether 101 de Purpose Crypto Corner, l'introduction au jalonnement et les articles sur la triple réduction de moitié d'Ethereum, ce que les investisseurs doivent savoir sur la fusion et les avantages du jalonnement.

Pour en savoir plus sur les fonds Purpose Ether, veuillez cliquer ici : Fonds Crypto Purpose.

