OTC Markets Group, 싱가포르 지사에 인재 영입하며 글로벌 사업 강화

뉴욕, Sept. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1만2000여개의 미국 및 해외 증권 거래를 위한 규제 시장을 운영하는 OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM)는 싱가포르에 거점을 둔 Corporate Services and Market Data Business Development 부문 Vice President에 Catherine Chao Shang을 선임했다고 밝혔다.



OTC Markets Group의 아시아 지역 진출은 미국 자본 시장에 접근하려는 글로벌 채권 발행업체들을 지원하고 이 지역 OTC 데이터 배포 수요에 대응하기 위한 광범위한 전략의 일부다.

OTC Markets Group의 Corporate Services 부문 EVP인 Jason Paltrowitz는 "Catherine이 우리 회사 해외팀에 합류하게 되어 기쁘다"면서 "싱가포르 사업은 OTC Markets의 해외 사업 성장에 중추적인 역할을 맡는 한편 아시아 지역 기업들과의 관계를 더욱 발전시키는 데 도움이 될 것"이라고 밝혔다.

Catherine은 금융 시장에서 10년 이상 경험을 쌓았다. 최근까지 Trumarx Data Partnership의 VP로 아시아 지역 OTC 에너지 거래 플랫폼 영업 담당을 맡았다. 이전에는 Goldman Sachs, Morgan Stanley, Omega에서 매니저 및 트레이더로 활동했다.

Market Data 부문 EVP인 Matt Fuchs는 "아시아 지역 사업을 위한 인재 영입을 통해 이 지역 증권사, 기관 및 개인 투자자 수요 증가에 대한 대응 능력이 강화될 것이다. Catherine은 앞으로 우리 회사의 아시아 지역 비즈니스 개발 노력을 촉진하는 데 기여할 것"이라고 말했다.

OTC Markets Group Inc. 개요

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM)은 1만2000여개의 미국 및 해외 증권 거래를 위한 규제 시장을 운영한다. 자사의 데이터 기반 공시 표준은 OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market, Pink® Open Market 등 3곳의 공적시장의 근간을 이루고 있다.

자사의 OTC Link® Alternative Trading Systems (ATSs)는 증권 중개사들이 거래를 원활하게 하기 위해 의존하는 중요한 시장 인프라를 제공한다. 자사의 혁신적인 모델은 기업들이 미국 금융 시장에 보다 효율적으로 접근할 수 있도록 한다.

OTC Link ATS, OTC Link ECN, OTC Link NQB는 SEC의 규제를 받는 ATS이며 FINRA 및 SEC에 등록된 중개사잉자 SIPC 회원사인 OTC Link LLC가 운영한다.

정보 제공 및 효율적 시장 형성을 위한 자사의 노력은 www.otcmarkets.com 에서 확인할 수 있다.