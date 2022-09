OTC Markets Group ขยายกิจการไปทั่วโลกและยินดีต้อนรับพนักงานใหม่ในสิงคโปร์

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai

นิวยอร์ก, Sept. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในตลาดที่มีการควบคุม โดยมีหลักทรัพย์ 12,000 รายการ ในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ มีความยินดีที่จะประกาศว่าบริษัทได้ว่าจ้าง Catherine Chao Shang ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายบริการองค์กรและการพัฒนาธุรกิจข้อมูลการตลาด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์



การขยายกิจการของ OTC Markets Group ไปยังเอเชียเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในวงกว้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ออกตราสารทั่วโลกที่ต้องการเข้าถึงตลาดทุนของสหรัฐฯ รวมทั้งเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการกระจายข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (OTC) ทั่วทั้งภูมิภาค

Jason Paltrowitz รองประธานอาวุโส ฝ่ายบริการองค์กรของ OTC Markets Group กล่าวว่า "เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ต้อนรับ Catherine เข้าสู่ทีมนานาชาติของเรา" "การก่อตั้งบริษัทของเราในสิงคโปร์มีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของตลาดการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังช่วยให้เราพัฒนาความสัมพันธ์กับบริษัทต่าง ๆ ทั่วเอเชียได้"

Catherine นำประสบการณ์ด้านตลาดการเงินที่สั่งสมมานานกว่าทศวรรษมาใช้ ล่าสุดเธอดำรงตำแหน่งรองประธานที่ Trumarx Data Partnership โดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนจากเอเชียในการจัดจำหน่ายแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานนอกตลาดหลักทรัพย์ ก่อนหน้านั้น เธอเคยทำงานที่ Goldman Sachs, Morgan Stanley และ Omega ในฐานะผู้จัดการและเทรดเดอร์

Matt Fuchs รองประธานกรรมการบริหารของ Market Data กล่าวต่อว่า “การเพิ่มทรัพยากรในพื้นที่ของภูมิภาคเอเชียจะช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จากอุปสงค์ที่เราเห็นได้จากโบรกเกอร์ สถาบัน และนักลงทุนรายย่อยทั่วทั้งภูมิภาค เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ Catherine เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนความพยายามในการพัฒนาธุรกิจของเราทั่วเอเชีย”

เกี่ยวกับ OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) ดำเนินธุรกิจในตลาดที่มีการควบคุมสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ 12,000 รายการ ในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเป็นหลักถือเป็นรากฐานของตลาดสาธารณะสามแห่งของเรา: OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market และ Pink® Open Market

OTC Link® Alternative Trading Systems (ATS) ของเรามีโครงสร้างพื้นฐานของตลาดที่สำคัญ ซึ่งโบรกเกอร์-ผู้ค้าหลักทรัพย์ต่างก็พึ่งพาระบบนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขาย รูปแบบที่เป็นนวัตกรรมของเราช่วยให้บริษัทต่าง ๆ เข้าถึงตลาดการเงินในสหรัฐอเมริกาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

OTC Link ATS, OTC Link ECN และ OTC Link NQB ต่างก็เป็น ATS ภายใต้การควบคุมของ SEC ซึ่งดำเนินการโดยโบรกเกอร์-ผู้ค้าหลักทรัพย์จดทะเบียน สมาชิก SIPC ของ OTC Link LLC, FINRA และ SEC

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราสร้างตลาดที่มีข้อมูลสนับสนุนมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โปรดเยี่ยมชม www.otcmarkets.com