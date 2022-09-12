OTC Markets Group拓展全球业务覆盖范围并欢迎新加坡新员工

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纽约, Sept. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 12000种美国和国际证券受监管市场运营商 OTC Markets Group Inc. （场外交易市场代码：OTCM）很高兴地宣布，公司已聘请Catherine Chao Shang担任总部设在新加坡的企业服务和市场数据业务开发部门副总裁。



OTC Markets Group向亚洲的扩张是协助寻求进入美国资本市场的全球发行人以及满足整个地区对OTC数据发布需求的更广泛战略的一部分。

OTC Markets Group企业服务执行副总裁Jason Paltrowitz表示：“我们很高兴欢迎Catherine加入我们的国际团队。建立我们在新加坡的影响力将对国际OTC市场的增长发挥关键作用，并将帮助我们进一步发展与亚洲各地公司的关系。”

Catherine拥有十多年的金融市场经验。她最近的职务是曾担任Trumarx Data Partnership副总裁，作为亚洲地区代表，负责销售他们的OTC能源交易平台。在那之前，她曾在Goldman Sachs、Morgan Stanley和Omega担任经理和交易员。

市场数据副总裁Matt Fuchs继续说道：“在亚洲增加当地资源将使我们能够进一步利用整个地区的经纪、机构和散户投资者的需求。我们很高兴有Catherine来帮助推动我们在整个亚洲的业务发展。”

关于OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. （场外交易市场代码: OTCM）运营着12000种美国和国际证券交易的受监管市场。我们的数据驱动披露标准构成了我们三个公共市场的基础：OTCQX®最佳市场、OTCQB®风险市场和Pink®开放市场。

我们的OTC Link®另类交易系统（ATS）为经纪自营商提供了赖以促进交易的至关重要的市场基础设施。我们的创新模式为公司提供了进入美国金融市场的更有效渠道。

OTC Link ATS、OTC Link ECN和OTC Link NQB都是受证券交易委员会监管的ATS，由FINRA和证券交易委员会注册经纪自营商、SIPC成员OTC Link LLC运营。

如需了解关于我们如何创建信息更丰富、更高效市场的更多信息，请访问 www.otcmarkets.com 。