OTC Markets Group 擴大全球業務範圍，並歡迎在新加坡招聘的新員工

紐約, Sept. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) 是 12,000 種美國及國際證券的受監管市場營運商,欣然宣佈已聘請 Catherine Chao Shang 擔任新加坡總部的公司服務與市場數據業務發展副總裁。



OTC Markets Group 向亞洲的擴張是其更廣泛策略的一部分,該戰略旨在幫助希望進入美國資本市場的全球發行人,以及滿足該地區對場外交易數據分派的需求。

OTC Markets Group 企業服務執行副總裁 Jason Paltrowitz 表示:「我們很高興歡迎 Catherine 加入我們的國際團隊。擴充我們在新加坡的業務將在國際場外交易 (OTC) 市場的增長中發揮關鍵作用,並將幫助我們進一步與亞洲各地的公司建立關係。」

Catherine 在金融市場擁有十多年的經驗。她最近擔任 Trumarx Data Partnership 的副總裁,作為銷售其場外交易能源交易平台的亞洲代表。在此之前,她曾在高盛、摩根士丹利及 Omega 擔任經理和交易員。

Market Data 執行副總裁 Matt Fuchs 繼續說道:「在亞洲增加實地資源讓我們將可進一步利用我們在整個地區的經紀公司、機構和散戶投資者所看到的需求。我們很高興 Catherine 的加入,幫助推動我們在亞洲的業務發展。」

關於 OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) 經營進行 12,000 種美國和國際證券交易的受監管市場。我們以數據為依歸的披露標準構成了我們三個公開市場的基礎:OTCQX® Best Market、OTCQB® Venture Market 和 Pink® Open Market。

我們的 OTC Link® 另類交易系統 (ATSs) 提供了經紀交易商所仰賴的關鍵市場基礎設施以方便交易。我們的創新模式為公司提供更有效的美國金融市場存取權限。

OTC Link ATS、OTC Link ECN 和 OTC Link NQB 都是美國證券交易委員會 (SEC) 監管的另類交易系統,由 OTC Link LLC 運營,OTC Link LLC 是美國金融業監管局 (FINRA) 及 SEC 的註冊的經紀交易商,以及證券投資者保護公司 (SIPC) 的成員。

如欲了解更多關於我們如何建立更好的資訊及更有效的市場,請瀏覽 www.otcmarkets.com 。

傳媒聯絡:

OTC Markets Group Inc.|電話: +1 (212) 896-4428 |電郵:media@otcmarkets.com