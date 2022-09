Le 13 septembre 2022

Astek acquiert le Groupe IT&M et renforce son positionnement sur le conseil et la data

Le Groupe Astek annonce l’acquisition du groupe français IT&M, spécialiste du conseil et du data management, qui compte 280 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires prévisionnel de 24 m€ en 2022.

Créé en 2013, le groupe IT&M s’est développé avec succès, à Paris et Orléans, en apportant son expertise sur le conseil, la gestion de projet, les analyses statistiques et la data science, notamment dans les secteurs de la banque, de l’assurance, de la santé et de l’industrie pharmaceutique.

Cette opération permet à Astek de renforcer sa présence sur ces secteurs clefs pour le Groupe ainsi que son ancrage territorial en France, qui comptera désormais plus de 3500 collaborateurs, dont une centaine dans la région centre.

« Je suis très heureux de permettre à IT&M de poursuivre sa croissance au sein d’un Groupe à l’expérience très solide et dont la forte présence dans les métiers de l’IT et en France apportera de nouvelles opportunités de développement. » a affirmé David Teman, fondateur d’IT&M.

Julien Gavaldon, Président du Directoire du Groupe Astek a ajouté : « L’acquisition d’IT&M s’inscrit parfaitement dans la stratégie de croissance externe d’Astek, visant à renforcer le Groupe avec des sociétés très spécialisées et possédant un savoir-faire de haut niveau. Nous avons été séduits par l’expertise des consultants d’IT&M, qui vient élargir l’offre de notre pôle Conseil, fort désormais de près de 500 collaborateurs en France. »

En complément d’une croissance organique supérieure à 20%, le Groupe Astek prévoit de poursuivre sa politique d'acquisitions ciblées, afin d'atteindre dès 2022 la taille critique de 500 m€ de chiffre d'affaires, initialement visée à horizon 2024.

À propos d’Astek

Créé en France en 1988, Astek est un acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, présent sur les 5 continents. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, Astek accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale.

Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement sur une forte culture d’entrepreneuriat et d’innovation, et sur l’accompagnement et la montée en compétence de ses 6 400 collaborateurs qui s’engagent chaque jour à promouvoir la complémentarité entre les technologies numériques et l’ingénierie des systèmes complexes. En intégrant IT&M, le Groupe prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 500 m€ en 2022. https://astekgroup.fr

À propos d’IT&M

Créé en France en 2013, les 280 collaborateurs d’IT&M basés en région parisienne et à Orléans permettent aux grands groupes tertiaires de réaliser leur transformation digitale en intégrant les technologies digitales et en recentrant les projets sur l’humain. L’émergence des idées, les expertises et les compétences d’IT&M ont permis le succès et la croissance d’IT&M. https://it-m.fr

