DNA Oyj: Muutos hallituksessa

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.9.2022 KLO 10.00



DNA Oyj:n hallituksen puheenjohtaja vaihtuu. Tehtävää hoitanut Jukka Leinosen jää pois yhtiön hallituksesta 13. syyskuuta 2022. DNA:n ainoa osakkeenomistaja on 13. syyskuuta 2022 päättänyt valita hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Petter-Børre Furbergin ylimääräistä yhtiökokousta pitämättä.

Jukka Leinonen jäi eläkkeelle työstään Telenor-konsernin pohjoismaisten toimintojen vetäjänä (EVP Nordic Cluster) 30.6.2022, mutta hän on jatkanut tähän saakka vielä DNA:n hallituksen puheenjohtajana.

”Kiitän Jukkaa hänen upeasta työstään DNA:n hyväksi. Hänen työpanoksensa vuosien aikana on ollut merkittävä, ensin yhtiön yritysliiketoiminnan vetäjänä, sitten pitkäaikaisena toimitusjohtajana ja viimeisen vuoden aikana hallituksen puheenjohtajana. Hänen aikanaan DNA:sta on kasvanut vahva, menestyksekäs yhtiö, jonka erityinen vahvuus on luottamukseen ja vapauteen perustuva työskentelykulttuuri. Viimeisten vuosien aikana DNA on muun muassa jatkuvasti kasvattanut markkina-asemaansa matkaviestinpalveluiden tarjoajana ja noussut kiinteiden laajakaistapalveluiden markkinajohtajaksi lähes miljardin euron vuotuisella liikevaihdolla”, DNA:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen kommentoi.

Telenorin Nordicsin uudeksi johtajana on valittu Telenorin Norjan toimintaa tähän saakka vetänyt Petter-Børre Furberg. Osana uutta rooliaan hän ottaa hoitoonsa DNA:n hallituksen puheenjohtajan tehtävän.