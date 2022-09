English Finnish

Huhtamäki sijoittaa Emerald Technology Venturesin seuraavan sukupolven vastuullisiin pakkausratkaisuihin keskittyvään rahastoon

Huhtamäki on edistynyttä teknologiaa hyödyntävä vastuullisten pakkausratkaisujen maailmanlaajuisesti johtava toimittaja. Yhtiö sijoittaa nyt Emerald Technology Venturesin vastuullisiin pakkausratkaisuihin keskittyvän rahastoon. Sijoittajana Huhtamäki auttaa edistämään seuraavan sukupolven vastuullisten pakkausratkaisujen kehittämistä ja hyödyntää startup-yrityksissä kehittyviä innovaatioita.

Huhtamäki on sitoutunut varmistamaan, että sen vastuullisilla pakkausinnovaatioilla on positiivinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhtiö aikoo saavuttaa tämän tekemällä tuotannostaan hiilineutraalin ja suunnittelemalla kaikki tuotteensa kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä. Huhtamäki panostaa jatkuvasti innovaatiotyöhön ja pyrkii kehittämään seuraavan sukupolven pakkausratkaisuja. Sijoitus Emerald Technology Venturesin vastuullisiin pakkausratkaisuihin keskittyvään rahastoon on jatkoa Huhtamäen aiemmalle yhteistyölle startup-yritysten kanssa. Yhteistyö aloitettiin vuonna 2020 Huhtamäen satavuotisjuhlan kunniaksi. Kumppanuudet osoittautuivat arvokkaiksi keinoiksi tunnistaa ja ottaa käyttöön systeemisiä ratkaisuja uudenlaisten vastuullisten pakkausratkaisujen kehittämiseksi.

"Meidän on tartuttava monenlaisiin mahdollisuuksiin ja tehtävä monipuolisesti yhteistyötä eri asiantuntijoiden kanssa edistääksemme seuraavan sukupolven mullistavia pakkausinnovaatioita. Keskitymme tuomaan markkinoille vastuullisia pakkausratkaisuja, jotka vaikuttavat ympäristöön ja yhteiskuntiin positiivisesti edistämällä elintarvikkeiden saavutettavuutta, kohtuuhintaisuutta, hygieniaa ja turvallisuutta maailmanlaajuisesti. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen ja sijoitamme mielellämme Emeraldin vastuullisiin pakkausratkaisuihin keskittyvään rahastoon, jonka tavoitteet ovat linjassa strategisten prioriteettiemme kanssa. Odotamme innolla yhteistyötä Emeraldin kanssa. Heidän asiantuntemuksensa ja kansainvälisyytensä tarjoavat meille uusia mahdollisuuksia luoda arvoa asiakkaillemme, osakkeenomistajillemme sekä työntekijöillemme ja koko maailmalle", sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé.

Emerald Technology Ventures on johtava teollisuusteknologia-alan pääomasijoittaja. Yhtiö ilmoitti perustavansa vastuullisiin pakkausratkaisuihin keskittyvän rahaston huhtikuussa 2022. Rahasto on yksi ensimmäisistä pääomasijoitusvälineistä, jotka keskittyvät pakkauksen koko elinkaareen. Pakkaussektori kasvaa maailmanlaajuisesti samalla kun jätteitä ja kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään nopeasti. Emeraldin rahaston tavoitteena on edistää materiaalien ja valmistusteknologioiden kehitystyötä tarjoten sijoitustuottojen ohella merkittävää hyötyä yhteiskunnille ja ympäristölle. Emerald hyödyntää huomattavaa kokemustaan yhteistyöstä globaalien yrityskumppaneiden kanssa ja etsii sijoitusmahdollisuuksia kaikilta kiertotalouden eri sektoreilta ja vaiheista, kuten esimerkiksi älykkäistä pakkauksista, raaka-aineista ja muovien kierrätyksestä.

"Olemme iloisia, että saamme tehdä yhteistyötä Huhtamäen kanssa pakkausalan kehittämiseksi. Pakkaukset ovat tärkeä osa modernia yhteiskuntaa ja taloutta, ja olemme innoissamme voidessamme edistää Huhtamäen kanssa pakkausalan innovaatiotyötä. Näin varmistamme, että tulevaisuuden pakkausratkaisuiden vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan on positiivinen", sanoo Emeraldin toimitusjohtaja Gina Domanig.

