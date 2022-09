L'activité de la division IT Security* du groupe Septeo s'envole au 1er semestre avec une croissance de + 30 %.

Les activités Cyberdéfense (+45%), services Telecoms (+53%) et édition de logiciel (+10%) ont accéléré le développement de la division IT Security au 1er semestre 2022. L’acquisition de la société Avelia en début d’année, opérateur Telecoms basé à Nice et à Paris, est venue également renforcer la croissance organique de la division ITS du groupe Septeo.

Avec plus de 100 recrutements prévus cette année pour rejoindre les 300 collaborateurs de la division ITS et un chiffre d’affaires annuel de 47 millions d’euros, le groupe Septeo obtient par ailleurs, pour la deuxième année consécutive, la certification Great Place to Work, qui récompense des actions de formation et de bien-être au travail.

Le succès de la division ITS du groupe Septeo s’appuie sur une vision claire, comme le déclare Sacha Laassiri, le Directeur Général : « Nous cultivons d’une part, une forte spécialisation de nos sociétés par métier (opérateur, éditeur logiciel, intégrateur) pour préserver notre expertise technique et d’autre part, un niveau élevé de mutualisation de nos infrastructures et de nos compétences humaines (datacenter, R&D, marketing) afin d’obtenir des effets d’échelle et des synergies efficaces. »

Au cours de l’année 2022, de nouvelles solutions sont venues étoffer le portefeuille de la division ITS, comme l’offre de Cyberdéfense dédiée aux marchés des legaltechs et de la proptech (Novatim), l’offre de sauvegarde automatisée Office 365 développée en partenariat avec Veeam (RG System), sans compter l’extension du réseau de fibre optique avec plus de 2,000 kms en propre (Appliwave).

*La division IT Security (ITS) du groupe Septeo regroupe les sociétés Appliwave (cloud), Avelia (telecoms), Novatim (ESN) et RG System (éditeur logiciel).