Pas d’infrastructure IT vertueuse sans intégration de la dimension RSE

La métrologie des infrastructures informatiques en y intégrant un volet RSE devient un enjeu stratégique pour l’entreprise. En effet, fortement consommatrice de ressources, l’infrastructure doit gagner en sobriété énergétique et pouvoir être monitorée en temps réel pour la faire évoluer aisément.

Avoir une vision unifiée et continue des performances de l’infrastructure

Mesurer précisément l’empreinte énergétique de son SI fait partie des enjeux RSE des entreprises. Si cette donnée parait évidente, il est pourtant difficile de mettre en œuvre une telle démarche au regard de la complexité des SI et des matériels et applications qui les composent. Environnements On-Premise, Cloud computing, etc., sont autant d’éléments complexes à prendre en compte pour mesurer sa consommation de ressources.

C’est dans ce contexte qu’une vision centralisée de la consommation de l’infrastructure permet de prendre les bonnes options et de comprendre quels postes peuvent consommer anormalement de l’énergie. Il sera alors possible, depuis une interface unique, de suivre et de gérer de façon proactive son parc : inventorier les composants, alerter sur le niveau de consommation des ressources, afficher graphiquement les performances observées et relier logiquement ces informations entre elles à travers une vue de bout en bout.

Grâce à des API connectées à la plateforme de supervision, accéder à ces données de manière globale ou équipement par équipement sera alors à la portée de tous. Les équipes techniques pourront ainsi prendre des décisions efficaces pour réduire les consommations mesurées (changement des équipements, optimisations des développements pour réduire les puissances consommées, etc.).

Positionner ce projet comme une priorité stratégique

Plus qu’un simple enjeu IT, ce sujet est un véritable enjeu de gouvernance de l’entreprise qui doit être porté par le Top Management et non uniquement par les équipes techniques. En effet, en entrant dans une logique de pilotage vertueux de son infrastructure, l’entreprise pourra ainsi afficher publiquement ses orientations et accéder à de nombreux bénéfices connexes : partenariats avec d’autres entreprises soucieuses de ces éléments, réponses à appels d’offres qui imposent d’avoir une démarche RSE, recrutement et amélioration de la marque employeur, etc.

Mesurer la consommation des équipements IT est aujourd’hui une composante stratégique pour l’ensemble des organisations. Il est donc fondamental de participer activement à réduire l’empreinte carbone de ces dernières en permettant aux Directions des Systèmes d’Information de mesurer précisément la consommation énergétique de leurs infrastructures. Ces dernières pourront ainsi prendre des décisions pertinentes en se basant sur des informations fiables.

Par François PIQUET-PELLORCE chez Stordata