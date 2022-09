Wats présente la nouvelle version de sa solution Wats for Teams

Wats, éditeur de logiciels spécialisés dans le partage de connaissances, continue d’innover et accompagne les utilisateurs de Teams dans la mise en place d’un outil de nouvelle génération leur permettant de travailler dans les meilleures conditions et d’augmenter la portée de leurs actions dans une logique orientée travail collaboratif.

Directement disponible depuis la Market place de Microsoft Teams, la nouvelle version de l’application Wats permet aux utilisateurs de trouver rapidement l’information dont ils ont besoin, de capitaliser sur les questions-réponses et contributions de leurs collègues et de manager facilement l’accès et le partage d’information entre les équipes Teams.

Olivier Jourdran, Directeur Commercial & Associé chez Wats« Wats se donne pour mission d’accompagner le développement du travail du futur : plus responsabilisant, décentralisé, efficace et où les forces vives de demain pourront servir la puissance de leur organisation. Notre nouvelle version disponible sur la Market place de Microsoft Teams est d’ores et déjà utilisée par de grandes organisations en France et à l’international. Intégrant de nouvelles fonctionnalités, elle est parfaitement adaptable en fonction des attentes de chaque client. »

Quelques grandes fonctionnalités de la solution Wats for Teams

Un accès rapide à l’information

Les utilisateurs ont la possibilité d'accéder à toutes les connaissances de leur organisation grâce à un moteur de recherche intégré et directement connecté aux bases de données (Microsoft 365, métiers, externes) et aux outils de leur entreprise.

Mieux diffuser l’information

Les collaborateurs peuvent également devenir des contributeurs et alimenter l'intelligence collective en partageant leur expertise à travers leurs équipes Teams et des questions-réponses.

Un meilleur pilotage de la solution

La partie administration permet aux managers d’attribuer les mots clés aux bonnes équipes Teams, afin que les bonnes personnes soient bien sollicitées lorsqu’un collaborateur a besoin d’une information sur un sujet précis. Cette partie comporte désormais un volet « Statistiques » qui permet aux managers de mesurer l’implication des collaborateurs (nombre total d’utilisateurs, nombre de questions posées par équipe) et surtout de connaître quelles sont les thématiques récurrentes abordées entre les équipes.

Olivier Jourdran, Directeur Commercial & Associé chez Wats « Notre solution est un véritable add-on à Teams et contribue à renforcer les vertus et les bénéfices liés à la mise en œuvre du travail collaboratif au sein d’une entreprise. Wats est une garantie de pouvoir travailler plus efficacement, de simplifier le partage de l’information au sein de l’entreprise. Les collaborateurs sont ainsi plus performants et agiles pour mener à bien leurs missions dans les meilleures conditions. »