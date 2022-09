JOOR annonce une solution révolutionnaire de paiements B2B internationaux pour réduire les coûts et accélérer les flux de trésorerie

French German Italian Spanish Dutch Japanese













NEW YORK, 13 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- JOOR , la principale plateforme de vente en gros numérique, a annoncé l'introduction de JOOR Pay, sa solution de paiements internationaux intégrée leader sur le marché, qui renforce la position de JOOR en tant que premier écosystème de gestion de vente en gros au monde. Les marques et les détaillants, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), ont du mal à faire face à la croissance internationale et aux flux de trésorerie en raison des défis complexes liés à l'acceptation et au traitement des paiements à l'échelle mondiale. JOOR Pay comble cette lacune en permettant aux marques d'accepter plusieurs modes de paiement dans 135 devises et de bénéficier de paiements plus rapides, en recevant des fonds quelques jours après le traitement d'une transaction. Les détaillants ont la possibilité de payer selon leur méthode préférée ou de payer plus tard avec des délais nets de 60 jours. De plus, JOOR Pay simplifie les transactions étrangères et offre des fonctionnalités essentielles à l'entreprise, notamment la protection contre la fraude ainsi qu'un règlement et des rapports simplifiés.



JOOR a accumulé un vaste réseau de plus de 13 700 marques et de plus de 394 000 détaillants traitant près de 20 milliards de dollars en volume de commandes en gros au sein de son écosystème chaque année. JOOR Pay rationalise le processus d'achat et de vente en gros en fonctionnant en tant que commerçant attitré grâce à des capacités de paiement intégrées avancées au sein de la plateforme JOOR. Les principales caractéristiques de JOOR Pay comprennent :

Plusieurs types de paiement, dont les cartes de crédit, les virements bancaires et PayPal

Délais nets de 60 jours fournies aux acheteurs qualifiés

Acceptation de paiement universelle (dans plus de 135 pays)

Élimination des risques de change

Meilleure outils de couverture et prévention des fraudes



Pour les marques, JOOR Pay est une solution révolutionnaire qui facilite l'augmentation des volumes de ventes, améliore les flux de trésorerie, réduit les frictions de paiement et favorise la fidélisation des acheteurs. Désormais, les marques ont accès à davantage d'acheteurs en prolongeant les délais nets de 60 jours et en élargissant les modes de paiement pour inclure PayPal, les cartes de crédit et les virements bancaires dans presque toutes les devises et zones géographiques.

« Nous n'avions jamais été en mesure d'offrir une option de paiements internationaux auparavant et cela a changé la donne pour notre entreprise. Depuis l'adoption de JOOR Pay, nous pouvons accepter plus de 135 devises et toujours être payés dans la devise de notre choix. L'interface intuitive et facile à utiliser a été un jeu d'enfant à adopter et nous avons déjà vu des paiements plus rapides et été en mesure de simplifier notre rapprochement », a expliqué Aaron Smith, directeur de l'exploitation d' Alex Crane .

« Reconnaissant les difficultés auxquelles nos clients sont confrontés avec le processus traditionnel de facturation et de paiement hors ligne, nous avons développé une solution complète pour répondre à leurs besoins et soutenir leur croissance », a déclaré Kristin Savilia, PDG de JOOR. « JOOR Pay permet aux marques et aux détaillants de construire un avenir pour leurs entreprises sans avoir à supporter l'inconvénient lié à l'acceptation des paiements internationaux. Nous sommes fiers de compléter l'écosystème JOOR avec cette solution de paiement leader du secteur. »

Pour tout complément d'information sur JOOR Pay, veuillez consulter le site https://www.joor.com/joor-pay.

À propos de JOOR

JOOR est la première plateforme de gestion de gros au monde, avec plus de 1,7 milliard de dollars de transactions de gros traitées chaque mois. Plus de 13 700 marques et plus de 394 000 détaillants de mode à travers 150 pays se connectent chaque jour sur la plateforme. S'engageant à alimenter l'avancement et la croissance des marques et des détaillants, JOOR fournit un écosystème numérique qui combine des salles d'exposition virtuelles dynamiques avec des outils collaboratifs, notamment JOOR Passport, qui centralise l'expérience des salons professionnels sur plusieurs événements de mode mondiaux. JOOR est la plateforme exclusive des principaux conglomérats du luxe, dont LVMH, Kering et Richemont, ainsi que des marques telles que Balenciaga, Valentino et Saint Laurent. JOOR entretient des partenariats exclusifs avec plus de 30 détaillants mondiaux de premier plan utilisant la plateforme JOOR Retail Partner, notamment Harrods, Neiman Marcus, Harvey Nichols, Printemps, Bergdorf Goodman, Shopbop, 24S.com, Revolve, FWRD, Liberty London et Dover Street Market. JOOR a son siège social à New York et possède des bureaux à Los Angeles, Philadelphie, Paris, Londres, Milan, Madrid, Berlin, Melbourne, Tokyo et Shanghai. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site : JOOR.com.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4aeaecb4-28bb-40f5-b886-8eed5047ae6a