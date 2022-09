JOOR annuncia la rivoluzionaria soluzione globale di pagamenti B2B per ridurre i costi e accelerare il flusso di cassa

French German Italian Spanish Dutch Japanese

NEW YORK, Sept. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- JOOR , la principale piattaforma digitale di vendita all'ingrosso, ha annunciato l'introduzione di JOOR Pay, la propria soluzione di pagamento globale integrata leader di mercato, a sostegno della posizione di JOOR come primo ecosistema di gestione all'ingrosso al mondo. Marchi e rivenditori, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), fanno fatica a crescere a livello internazionale e ad avere un flusso di cassa efficiente a causa delle complesse sfide di accettare ed elaborare i pagamenti a livello globale. JOOR Pay risolve questo divario consentendo ai marchi di accettare più forme di pagamento in 135 valute e di ricevere pagamenti più rapidi, ottenendo fondi entro pochi giorni dall'elaborazione di una transazione. I rivenditori hanno la possibilità di pagare con il loro metodo preferito o di pagare più tardi con termini di pagamento al netto a 60 giorni. Inoltre, JOOR Pay rende più semplici le transazioni estere e offre funzionalità essenziali per le imprese tra cui protezione dalle frodi e maggiore semplicità nei pagamenti e nella rendicontazione.



JOOR ha accumulato una vasta rete di oltre 13.700 marchi e più di 394.000 rivenditori che ogni anno effettuano transazioni per un volume di ordini all'ingrosso di quasi 20 miliardi di dollari all'interno del suo ecosistema. JOOR Pay snellisce il processo di acquisto e vendita all'ingrosso agendo come sistema di pagamento di fiducia grazie alle sue funzionalità di pagamento avanzate integrate all'interno della piattaforma JOOR. Le principali funzionalità di JOOR Pay comprendono:

Diversi tipi di pagamento tra cui carta di credito, bonifici bancari e PayPal

Termini di pagamento al netto a 60 giorni per gli acquirenti qualificati

Accettazione universale dei pagamenti (in oltre 135 paesi)

Eliminazione dei rischi valutari

I migliori strumenti di copertura e prevenzione delle frodi della categoria



Per i marchi, JOOR Pay è una soluzione rivoluzionaria che facilita l'aumento dei volumi di vendita, migliora il flusso di cassa, riduce l'attrito nei pagamenti e promuove la fidelizzazione degli acquirenti. Ora, i marchi hanno accesso a più acquirenti grazie all'estensione dei termini di pagamento al netto a 60 giorni e all'ampliamento dei metodi per includere PayPal, carte di credito e bonifici bancari in quasi tutte le valute e aree geografiche.

“Non siamo mai stati in grado di offrire un'opzione di pagamento globale prima d'ora ed è stato un punto di svolta per la nostra attività. Da quando abbiamo adottato JOOR Pay, possiamo accettare oltre 135 valute e comunque essere pagati nella nostra valuta preferita. L'interfaccia intuitiva e facile da usare è stata semplice da adottare; abbiamo già visto pagamenti più rapidi e siamo stati in grado di semplificare la nostra riconciliazione”, ha spiegato Aaron Smith, Direttore Operativo di Alex Crane .

“Riconoscendo gli ostacoli che i nostri clienti devono affrontare con il tradizionale processo di fatturazione e pagamento offline, abbiamo sviluppato una soluzione completa per soddisfare le loro esigenze e supportare la loro crescita”, ha affermato Kristin Savilia, Amministratore Delegato di JOOR. “JOOR Pay consente ai marchi e ai rivenditori di costruire un futuro per le loro attività senza dover sopportare il disagio di accettare pagamenti globali. Siamo orgogliosi di completare l'ecosistema JOOR con questa soluzione di pagamento leader del settore”.

Per ulteriori informazioni su JOOR Pay, visitare il sito https://www.joor.com/joor-pay.

Informazioni su JOOR

JOOR è la piattaforma di gestione all'ingrosso leader al mondo, con oltre 1,7 miliardi di dollari in transazioni all'ingrosso elaborate ogni mese. Più di 13.700 marchi e oltre 394.000 rivenditori di moda selezionati in 150 paesi si connettono sulla piattaforma ogni giorno. Con l'impegno di alimentare l'avanzamento e la crescita sia dei marchi che dei rivenditori, JOOR fornisce un ecosistema digitale che combina showroom virtuali dinamici con strumenti collaborativi tra cui JOOR Passport, che centralizza l'esperienza fieristica attraverso vari eventi di moda globali. JOOR è la piattaforma esclusiva per i principali conglomerati di lusso tra cui LVMH, Kering e Richemont, nonché marchi come Balenciaga, Valentino e Saint Laurent. JOOR ha partnership esclusive con oltre 30 rivenditori leader a livello globale che utilizzano la piattaforma JOOR Retail Partner, tra cui: Harrods, Neiman Marcus, Harvey Nichols, Printemps, Bergdorf Goodman, Shopbop, 24S.com, Revolve, FWRD, Liberty London e Dover Street Market. JOOR ha la propria sede principale a New York e uffici a Los Angeles, Philadelphia, Parigi, Londra, Milano, Madrid, Berlino, Melbourne, Tokyo e Shanghai. Per ulteriori informazioni visitare: JOOR.com.

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4aeaecb4-28bb-40f5-b886-8eed5047ae6a