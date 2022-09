JOOR kondigt vooruitstrevende wereldwijde B2B-betaaloplossing aan om kosten te besparen en cashflow te versnellen

French German Italian Spanish Dutch Japanese

NEW YORK, Sept. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- JOOR , het toonaangevende digitale wholesaleplatform, kondigt de introductie van JOOR Pay aan, een marktleidende geïntegreerde mondiale betaaloplossing. JOOR's positie als 's werelds beste ecosysteem voor wholesalebeheer wordt hiermee verder versterkt. Merken en retailers, vooral in het midden- en kleinbedrijf lopen bij internationale groei tegen problemen aan met bijvoorbeeld de cashflow. Dit komt door de complexe uitdagingen van de wereldwijde acceptatie en verwerking van betalingen. JOOR Pay biedt hier een oplossing voor. Het biedt merken de mogelijkheid meerdere betalingsopties in 135 valuta te aanvaarden en sneller te worden uitbetaald. Al binnen enkele dagen na de verwerking van een transactie staat het bedrag op de rekening. Retailers kunnen direct betalen via de door hun gewenste betaalmethode of achteraf met een netto betalingstermijn van 60 dagen. Ook vereenvoudigt JOOR Pay buitenlandse transacties en biedt het bedrijfskritische functies zoals bescherming tegen fraude en gestroomlijnde verrekening en rapportage.



JOOR heeft een uitgebreid netwerk opgebouwd van meer dan 13.700 merken en meer dan 394.000 retailers die jaarlijks voor bijna $20 miljard aan wholesale transacties verrichten binnen dit ecosysteem. JOOR Pay stroomlijnt het wholesale inkoop- en verkoopproces door als de erkende verkoper te fungeren met behulp van geavanceerde betaalfuncties in de JOOR platform. De belangrijkste voordelen van JOOR Pay zijn:

Meerdere betaalopties waaronder creditcard, bankoverschrijvingen en PayPal

Netto betalingstermijn van 60 dagen voor gekwalificeerde kopers

Universele acceptatie van betalingen (in meer dan 135 landen)

Geen valutarisico's

Fraudedekking en -preventie van topklasse



Voor merken is JOOR Pay een vooruitstrevende oplossing die grotere verkoopvolumes mogelijk maakt, cashflow verbetert, frictie bij betalingen vermindert en klantbehoud bevordert. Merken kunnen nu meer kopers bereiken door een netto betalingstermijn van 60 dagen aan te bieden en de betaalopties uit te breiden met PayPal, creditcard en bankoverschrijvingen, in bijna elke valuta en regio.

"We hebben nooit eerder een wereldwijde betaaloptie kunnen aanbieden en het is een gamechanger voor ons bedrijf. Sinds we met JOOR Pay werken, kunnen we meer dan 135 valuta's accepteren en toch betaald worden in de valuta van onze keuze. De intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface was heel eenvoudig te implementeren en we hebben al gemerkt dat we sneller betaald krijgen en dat onze reconciliatie is vereenvoudigd," vertelt Aaron Smith, Chief Operating Officer van Alex Crane .

"Omdat we de pijnpunten herkenden die onze klanten ervaren bij het traditionele offline facturerings- en betalingsproces, ontwikkelden we een uitgebreide oplossing om aan hun behoeften tegemoet te komen en hun groei te ondersteunen," zegt Kristin Savilia, CEO van JOOR. "JOOR Pay stelt merken en retailers in staat een toekomst voor hun bedrijf op te bouwen zonder de problemen die het accepteren van wereldwijde betalingen met zich meebrengt. We zijn er trots op dat we het JOOR-ecosysteem kunnen aanvullen met deze toonaangevende betaaloplossing."

Meer informatie over JOOR Pay is te vinden op:https://www.joor.com/joor-pay.

Over JOOR

JOOR is 's werelds grootste wholesalebeheerplatform, dat maandelijks voor meer dan 1,7 miljard dollar aan wholesale transacties verwerkt. Meer dan 13.700 merken en meer dan 394.000 geselecteerde fashion retailers in 150 landen loggen dagelijks in op het platform. JOOR zet zich in om de vooruitgang en groei van zowel merken als retailers te stimuleren. Daarom biedt het een digitaal ecosysteem dat dynamische virtuele showrooms combineert met samenwerkingstools zoals JOOR Passport, dat de modeshow-ervaring van meerdere internationale fashion evenementen samenbrengt op één online platform. JOOR is het exclusieve platform voor toonaangevende conglomeraten van luxeproducten waaronder LVMH, Kering en Richemont, en voor merken als Balenciaga, Valentino en Saint Laurent. JOOR heeft een exclusieve samenwerking met meer dan 30 toonaangevende mondiale retailers die het JOOR Retail Partner platform gebruiken, waaronder: Harrods, Neiman Marcus, Harvey Nichols, Printemps, Bergdorf Goodman, Shopbop, 24S.com, Revolve, FWRD, Liberty London en Dover Street Market. JOOR heeft zijn hoofdkantoor in New York City en heeft kantoren in Los Angeles, Philadelphia, Parijs, Londen, Milaan, Madrid, Berlijn, Melbourne, Tokio en Shanghai. Ga voor meer informatie naar: JOOR.com.

Een foto bij deze aankondiging is beschikbaar op: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4aeaecb4-28bb-40f5-b886-8eed5047ae6a