EquifaxMD Canada et FrontLobby réalisent leur première étude sur les données de location

TORONTO, 13 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FrontLobby et EquifaxMD Canada se sont associées en 2018 pour lancer un programme de déclaration des loyers. Aujourd’hui, les deux entreprises publient des constatations pluriannuelles selon lesquelles la déclaration des loyers par l’entremise de FrontLobby pourrait grandement contribuer au bien-être financier des quelque 5 millions de ménages locataires au Canada.

Selon Equifax, au Canada, on estime que plus de 3 millions de personnes âgées de 18 ans et plus sont sans historique de crédit, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas de dossier de crédit ou que les renseignements de crédit au dossier sont insuffisants pour générer un pointage de crédit. Un autre 7 millions de personnes auraient 2 comptes ou moins dans leur dossier de crédit; on considère donc que leur historique est limité ou que leur dossier est mince. Dans un cas comme dans l’autre, ces personnes peuvent avoir de la difficulté à accéder aux produits de crédit et au logement. Elles paient alors des taux d’intérêt plus élevés et se retrouvent coincées dans un engrenage de difficultés financières.

Selon les constatations d’Equifax Canada en ce qui concerne un sous-ensemble de consommateurs qui utilisent la plateforme FrontLobby, il est possible d’établir un pointage de crédit pour 48 % des locataires uniquement en fonction des données de location déclarées à Equifax. Cela signifie que seuls les renseignements de location, et aucun autre compte de crédit, sont indiqués dans le dossier de crédit Equifax de près de la moitié des locataires ayant recours à FrontLobby. S’ils cessaient de faire des déclarations par l’entremise de FrontLobby, leur historique de crédit pourrait s’effacer au fil du temps, à moins qu’ils n’obtiennent d’autres produits de crédit et qu’ils les déclarent à Equifax.

L’historique de remboursement dans le profil de crédit d’un locataire est souvent l’un des facteurs clés pour déterminer son pointage. Les institutions financières et les fournisseurs de logements utilisent couramment les pointages de crédit pour vérifier la solvabilité des locataires. Les locataires ayant de faibles pointages de crédit ont parfois plus de difficulté à obtenir des cartes de crédit, des prêts hypothécaires et des prêts à des taux concurrentiels ou à être sélectionnés pour le logement de leur choix.

« En déclarant leurs renseignements de loyer à Equifax par l’entremise de FrontLobby, 48 % de ces locataires ont pu obtenir un pointage de crédit Equifax uniquement en fonction de ces renseignements. Lorsqu’un consommateur est en mesure de fournir un historique clair de ses paiements de loyer, il est plus facile pour les prêteurs d’évaluer ses possibilités financières, explique Sandy Kyriakatos, directrice des données chez Equifax Canada. Un tel avantage pourrait changer la vie de consommateurs lorsqu’ils présentent une demande de crédit à des moments charnières, comme une demande de prêt hypothécaire, le financement d’études ou l’achat d’une voiture. »

L’étude a également montré que les consommateurs pourraient voir leur pointage de crédit augmenter à la suite de la déclaration de leur loyer par l’entremise de FrontLobby, et ce, au cours des six premiers mois.

Le cofondateur de FrontLobby, Zac Killam, a déclaré : « Les avantages économiques individuels et généraux de la déclaration des loyers sont monumentaux, et FrontLobby est fier d’avoir ouvert la voie en offrant cette solution aux fournisseurs de logements et aux locataires afin de garantir le bien-être financier, l’inclusion et l’égalité des chances à tous les membres de la communauté locative. »

Equifax est une organisation internationale exploitant ses activités dans les secteurs des données, des analyses et des technologies. FrontLobby est une entreprise de technologie financière en pleine croissance qui permet aux locataires et aux fournisseurs de logements de déclarer chaque mois les paiements de loyer aux agences d’évaluation du crédit comme Equifax. L’objectif commun de FrontLobby et d’Equifax est d’aider à améliorer le bien-être financier des locataires et des fournisseurs de logements. Les consommateurs intéressés peuvent s’inscrire ici .

À propos de FrontLobby

La mission de FrontLobby est de faciliter la vie et les affaires des fournisseurs de logements tout en enrichissant la vie des locataires. FrontLobby offre aux fournisseurs de logements la capacité et les outils nécessaires pour attirer des locataires de qualité, réduire la fréquence et l’incidence des défaillances et accroître l’efficacité opérationnelle, tout en offrant aux locataires cherchant à établir ou à rétablir leur crédit un moyen libérateur de l’améliorer et de rendre ces avantages financiers accessibles à leurs proches et à eux-mêmes. http://frontlobby.com

À propos d’Equifax

Chez Equifax (NYSE : EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant que société internationale des secteurs des données, des analyses et des technologies, Equifax joue un rôle essentiel dans l’économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une assurance accrue. En s’appuyant sur son ensemble unique de données différenciées ainsi que sur des analyses et des solutions infonuagiques de pointe, elle offre des aperçus qui favorisent la croissance de ses clients et aident les gens à aller de l’avant. Ayant son siège social à Atlanta et comptant plus de 13 000 employés partout dans le monde, Equifax exploite ses activités ou possède des investissements dans 25 pays en Amérique du Nord, en Amérique Centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région d’Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez Equifax.ca .

pr@frontlobby.com