JOOR推出革命性的全球B2B支付解决方案，以降低成本并加速现金流

English Chinese (Simplified)





纽约, Sept. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的批发管理生态系统JOOR宣布推出其市场领先的嵌入式全球结账解决方案JOOR Pay。JOOR Pay让各品牌都能够接受135种货币的多项支付方式，并在处理某笔交易的几天内体验快捷结账。零售商既可以按照自己偏爱的方式付款，也可以在60天的净期限后付款。JOOR Pay还简化了对外交易并提供各种关键业务功能，包括欺诈保护以及简化结算和报告流程。



JOOR Pay的开发旨在简化和加速时尚品牌及零售商的现金流，特别是中小型企业（SMB）。由于面临在全球范围内验收和处理各项付款的复杂挑战，许多中小型企业目前难以应对国际增长和现金流问题。

JOOR积累了一个由1.37多万个品牌和39.4余万家零售商组成的庞大网络，每年在其生态系统中处理近200亿美元的批发订单量。JOOR Pay通过在JOOR平台中使用先进的嵌入式支付功能，充当记录商户来简化批发买卖流程。JOOR Pay的主要功能包括：

多种支付方式，包括信用卡、银行转账和PayPal

向合格买家提供60天净期限

通用付款验收（跨135多个国家和地区）

消除外汇风险

一流的防欺诈覆盖与预防工具



对于品牌而言，JOOR Pay是一种能够帮助增加销量、改善现金流、减小支付摩擦系数和提升买家留存率的革命性解决方案。现在，各品牌可以通过延长60天净期限和扩大支付方式（包括支持几乎所有货币和地区的PayPal、信用卡和银行转账）来吸引更多买家。

“我们既往从未向客户提供全球支付选项，该选项对我们的业务来说是一个游戏规则改变者。自采用JOOR Pay以来，我们可以接受超过135种货币，但仍可采用我们的首选货币进行支付。该平台操作直观、使用简便的界面易于被客户采用，我们已经见证了更迅捷的支付速度，并能够简化我们的对账，”Alex Crane首席运营官Aaron Smith表示。

JOOR首席执行官Kristin Savilia表示：“针对我们的客户在传统线下开具发票和支付流程中面临的痛点，我们开发了一套综合解决方案来满足客户需求并支持其增长。凭借JOOR Pay，众多品牌和零售商无需承受验收全球付款的繁琐，就可以为他们的业务创造美好前景。我们很自豪能够通过这种行业领先的支付解决方案来完善JOOR生态系统。”

如需了解有关JOOR Pay的更多信息，请访问：https://joor.com/joor-pay。

关于JOOR

JOOR是全球领先的批发管理平台，每月处理的批发交易额超过17亿美元。来自150个国家和地区的1.37多万个品牌和39.4余万家策展型时尚零售商每天通过JOOR平台进行沟通交流。JOOR致力于推动众多品牌和零售商实现进步与增长，提供了一个把动态虚拟展厅与JOOR Passport等协作工具相结合的生态系统，将多项全球时尚活动的行业展会体验集中于一处。JOOR是一款面向LVMH、Kering和Richemont等领先奢侈品企业集团，以及Balenciaga、Valentino和Saint Laurent等品牌的独家平台。通过JOOR零售合作伙伴平台，JOOR与Harrods、Neiman Marcus、Harvey Nichols、Printemps、Bergdorf Goodman、Shopbop、24S.com、Revolve、FWRD、Liberty London和Dover Street Market等30多家全球领先零售商建立了独家合作伙伴关系。JOOR总部位于纽约市，在洛杉矶、费城、巴黎、伦敦、米兰、马德里、柏林、墨尔本、东京和上海设有办事处。如需了解更多信息，请访问：JOOR.com。

本公告随附图片可通过以下网址获取：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ef68337d-d6f0-452d-b8d8-042672f6b85f/zh-Hans