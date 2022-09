Aduro et Prospera concluent une lettre d'intention pour collaborer sur une usine pilote pour la valorisation partielle du bitume

English French German

SARNIA, Ontario, 13 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), un développeur canadien de technologies brevetées à base d’eau pour recycler chimiquement les plastiques et transformer les huiles brutes et renouvelables lourdes en ressources de nouvelle génération et en carburants à valeur plus élevée, a le plaisir d'annoncer que, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, Aduro Energy Inc., elle a conclu une lettre d'intention (« LOI ») en date du 12 septembre 2022 Prospera Energy Inc. (« Prospera ») dans le but de développer, de construire et de fournir une usine pilote précommerciale pour convertir le bitume à faible API en produits de plus grande valeur.







Prospera Energy Inc. (TSX.V : PEI, OTC : GXRFF, FRA : OF6B) est un opérateur de l'industrie énergétique canadienne offrant une exposition à l'exploration, au développement et à la production de pétrole brut et de gaz naturel. Prospera est engagée dans l'acquisition, le développement et la production de pétrole brut et de gaz naturel dans l'Ouest canadien. Ses principaux actifs sont des propriétés pétrolières moyennes à lourdes (API 12-17) situées le long de la frontière Alberta-Saskatchewan de Cuthbert, Heart Hills et Luseland.

Le 7 septembre, Aduro a annoncé que son réacteur bitume à flux continu renforcé était sur le point d'être achevé et prêt pour les essais des clients et l'accélération de l'engagement. Cette lettre d'intention est le deuxième engagement de l'entreprise dans le secteur vertical du bitume avec un producteur de l'Alberta.

La lettre d'intention décrit un plan de 18 mois en trois phases. La première phase, qui débutera au cours du mois d'octobre, comprend l'essai des charges d'alimentation en bitume et l'évaluation des aspects économiques. Il devrait être achevé au 1er trimestre 2023. La deuxième phase comprend l'ingénierie préliminaire, l'identification du site de l'usine pilote et l'examen des licences et des permis, ainsi qu'un budget détaillé et un accord pour procéder à la construction. La deuxième phase comprend l'ingénierie préliminaire, l'identification du site de l'usine pilote et l'examen des licences et des permis, ainsi qu'un budget détaillé et un accord pour procéder à la construction. La troisième phase comprend l'approvisionnement, la fabrication, la construction, la mise en service et l'exploitation d'une usine pilote de 50 bbl/jour. Les travaux devraient être achevés au 2e trimestre 2024. Une fois la phase trois terminée, Aduro et Prospera définiront une feuille de route pour la mise en service d'une installation commerciale de 3 000 bbl/jour.

En contrepartie des services à fournir pour la première phase, Prospera Energy Inc. paiera à Aduro des frais mensuels de 25 000 CAD plus les taxes applicables, les frais totaux pour l'achèvement et la livraison de la portée de la première phase plafonnés à 125 000 $ plus les taxes applicables.

« Prospera Energy se concentre principalement sur l'optimisation de la récupération des hydrocarbures grâce à des pratiques de développement et de production efficaces et respectueuses de l'environnement », a déclaré Samuel David, président et chef de la direction de Prospera. « Nous investissons dans l'innovation qui réduit les stocks de mélange, améliore les spécifications du produit, augmente l'économie de l'unité et a une empreinte carbone plus faible. Nous sommes motivés par l'impact potentiel que cette technologie peut avoir sur nos opérations. »

«L'équipe de recherche et d'ingénierie d'Aduro a construit les outils nécessaires pour permettre à Aduro de tester une gamme élargie de matières premières de clients, et nous sommes très heureux de l'appliquer au brut de Prospera et de démontrer notre capacité à libérer la valeur du bitume à faible API », déclare Ofer Vicus, directeur général d'Aduro. « En nous associant à Samuel David et à l'équipe de Prospera, nous aurons accès à des ressources et à un soutien pour la construction et l'exploitation d'une usine pilote, une étape importante sur notre chemin vers la commercialisation. »

À propos de Prospera Energy

Prospera Energy Inc. est une société publique d'exploration, d'exploitation et de développement de pétrole et de gaz axée sur les réservoirs de pétrole et de gaz conventionnels dans l'Ouest canadien. Prospera utilise son expérience pour développer, acquérir et forer des actifs présentant un potentiel de récupération primaire et secondaire.

À propos d'Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées basées sur l'eau, portant sur le recyclage chimique des déchets plastiques, la conversion du pétrole brut lourd et du bitume en pétrole plus léger et à plus forte valeur et la transformation des huiles renouvelables en carburants à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société active les propriétés uniques de l’eau dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources du XXIe siècle.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Ofer Vicus, PDG

ovicus@adurocleantech.com

Samuel David, président-directeur général

sam@prosperaenergy.com

Abe Dyck

ir@adurocleantech.com

+1 604-362-7011

Investor Cubed Inc.

Neil Simon, CEO

nsimon@investor3.ca

+ 1 647 258 3310

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques qui portent sur des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe à l’avenir, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles de la direction sur la base des informations actuellement disponibles et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient amener les résultats à différer sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent : l'achèvement de la lettre d'intention par toutes les parties, y compris les travaux à réaliser et le paiement de la compensation prévue ; les avantages anticipés pour la Société de la lettre d'intention, y compris la reconnaissance de la technologie d'Aduro en tant que solution de technologie propre de pointe, l'expansion de la présence d'Aduro dans son secteur, l'accès aux ressources pour aider à la construction et à l'exploitation d'une usine pilote et la lettre d'intention constituant une étape importante dans la voie de commercialisation de la Société. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de performances futures et, par conséquent, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés en raison de leur incertitude inhérente. Les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement des attentes de la Société comprennent, mais sans s'y limiter, les éléments suivants : la LOI ne peut pas être complétée, pour diverses raisons, comme prévu ou pas du tout ; les avantages anticipés de la LOI peuvent ne pas se produire comme prévu ou pas du tout, y compris le fait que la LOI pourrait ne pas accroître la reconnaissance de la technologie d'Aduro en tant que solution de pointe pour les technologies propres, entraîner l'expansion de la présence d'Aduro dans son secteur, accroître l'accès aux ressources pour aider à la construction et à l'exploitation d'une usine pilote, ou servir d'étape importante dans la voie de la commercialisation de la société ; la Société pourrait ne pas être en mesure d'obtenir la commercialisation de sa technologie ou de ses activités, comme prévu ou pas du tout ; les conditions défavorables du marché et d'autres facteurs indépendant de la volonté des parties peuvent avoir un impact négatif sur les activités et les opérations de la Société. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf tel qu'exigé par le droit applicable.

La CSE n'a pas examiné, approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.

