Le Conference Board du Canada se joint au Pacte canadien sur les plastiques

OTTAWA, 13 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conference Board du Canada, le principal organisme de recherche indépendant au pays, s’est joint au Pacte canadien sur les plastiques (PCP), une organisation qui lutte contre la pollution et le gaspillage liés aux déchets plastiques par l’entremise d’une plateforme de collaboration multilatérale dirigée par l'industrie.



« Le Conference Board du Canada s’est engagé à mener des recherches en vue de mieux comprendre la façon dont les organisations et le gouvernement peuvent accélérer la transition du Canada vers une économie circulaire des plastiques, a déclaré Signi Schneider, vice-président du Conference Board du Canada. L’adhésion au Pacte canadien sur les plastiques nous offre une précieuse occasion de travailler en collaboration avec diverses organisations afin de s’attaquer aux causes profondes de la pollution par le plastique et de définir ensemble la meilleure manière de faire la transition vers un avenir plus durable. »

Le Conference Board du Canada se joint au PCP à titre de partenaire de mise en œuvre dans le but de soutenir l’ambitieuse Feuille de route pour 2025. En collaboration avec le PCP et la multitude de partenaires de divers secteurs à travers le Canada, le groupe s’efforcera de plaider en faveur d’une économie circulaire des plastiques qui garantit que le plastique est réutilisé, recyclé ou composté de manière sécuritaire.

« Le Conference Board du Canada est un organisme de recherche indépendant de premier plan qui a publié un large éventail de recherches sur de nombreux défis complexes, a déclaré Sinead King, directrice de l’engagement des partenaires au Pacte canadien sur les plastiques. Nous sommes heureux qu’il se joigne au Pacte canadien sur les plastiques pour apporter un éclairage unique sur la crise des déchets plastiques. »

Les médias doivent communiquer avec media@conferenceboard.ca pour toute question.

Le Conference Board du Canada :

Le Conference Board du Canada est le principal organisme de recherche indépendant au pays. Nous avons pour mission d’habiliter et d’inspirer les dirigeants pour les aider à bâtir un avenir meilleur pour tous les Canadiens grâce à nos recherches dignes de confiance et à nos réseaux inégalés. Suivez le Conference Board du Canada sur Twitter @ConfBoardofCda.

À propos du Pacte canadien sur les plastiques :

Le Pacte canadien sur les plastiques (PCP) s’attaque à la pollution et aux déchets causés par les plastiques en tant que plateforme collaborative multipartite menée par l’industrie au sein de la chaîne de valeur. Le PCP rassemble des partenaires unis par une vision commune : la création d’une économie circulaire permettant de conserver les déchets plastiques dans l’économie et hors de l’environnement. Il unit les entreprises, le gouvernement, les organisations non gouvernementales et d’autres acteurs clés de la chaîne de valeur des plastiques au niveau local avec des objectifs clairs et réalisables d’ici à 2025. Le Pacte canadien sur les plastiques est membre du Global Plastics Pact de la Fondation Ellen MacArthur. Il fonctionne comme une initiative indépendante de The Natural Step Canada, un organisme de bienfaisance national avec plus de 25 ans d’expérience dans le progrès de la science, de l’innovation et du leadership stratégique visant à favoriser une économie forte qui prospère dans les limites de la nature.

Personne-ressource pour les médias :

Le Conference Board du Canada

media@conferenceboard.ca / 613-526-3090 poste 224