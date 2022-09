Futurpreneur et Youth Business International annoncent un nouveau programme pour soutenir les jeunes entrepreneur.e.s autochtones, avec le soutien d'Accenture

English French

TORONTO, 13 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Futurpreneur a le plaisir d’annoncer le lancement d’une toute nouvelle série instructive dédiée à l’autonomisation financière des jeunes aspirant.e.s entrepreneur.e.s autochtones. Futurpreneur est membre du réseau mondial Youth Business International (YBI), et le programme s’inscrit dans le cadre de l’investissement d’Accenture dans un avenir plus équitable à travers son initiative « Des compétences pour réussir ». Au nom de Futurpreneur, Indigenuity Consulting Group Inc., une entreprise autochtone, organisera des tables rondes, des enquêtes et des entretiens, afin de guider la collaboration de Futurpreneur et de travailler avec diverses communautés autochtones, y compris des membres de la communauté, des aîné.e.s, des gardien.ne.s des savoirs, des entrepreneur.e.s et des organisations autochtones, pour co-créer la série Ohpikiwin : Parcours vers l’autonomisation financière. La série sera axée sur l’inclusion et la résilience économiques au sein de la communauté autochtone, pour aider les entrepreneur.e.s en herbe à développer leurs compétences financières et entrepreneuriales à travers une vision du monde autochtone, afin de favoriser l’autonomisation et la prospérité économiques des Autochtones.

« Dans le cadre de notre travail visant à aider de jeunes entrepreneur.e.s de divers horizons à se lancer et à prospérer, nous nous sommes engagés à créer des ressources inclusives qui sont autonomisantes, instructives et axées sur la communauté. La série Ohpikiwin sera conçue en collaboration avec des leaders et des entrepreneur.e.s de la communauté autochtone, et offerte en partenariat avec Youth Business International et Accenture dans le cadre de notre Programme de démarrage pour jeunes entrepreneur.e.s autochtones (PDJEA), afin de favoriser l’inclusion et la résilience économiques des communautés autochtones », a déclaré Karen Greve Young, cheffe de la direction de Futurpreneur.

Mme Greve Young a ajouté : « Nous sommes conscients que les jeunes entrepreneur.e.s autochtones qui aspirent à devenir propriétaires d’entreprises sont confronté.e.s de manière disproportionnée à des obstacles socio-économiques systémiques lorsqu’ils cherchent à créer et à développer une entreprise. La série Ohpikiwin proposera des programmes créés conjointement avec des expert.e.s de la communauté autochtone et dirigés par une équipe ayant une expérience vécue, afin que les jeunes autochtones puissent se voir comme des entrepreneur.e.s contribuant à l’économie et parvenir à une autodétermination économique. »

À propos du nom de la série, Holly Atjecoutay, directrice du Programme de démarrage pour jeunes entrepreneur.e.s autochtones a expliqué que « Ohpikiwin signifie “croissance” en cri », les Cris formant l’un des nombreux groupes de Premières Nations du Canada. Elle a ajouté : « Le mot a resonné en nous du fait de sa signification, qui correspond à l’objectif global de mon équipe qui est de continuer à augmenter le nombre d’entreprises créées par des Autochtones et de favoriser la croissance et la résilience économiques des Autochtones dans tout le pays ».

Conçu pour guider les entrepreneur.e.s dans le difficile processus de démarrage d’une entreprise, le Programme de démarrage pour jeunes entrepreneur.e.s autochtones de Futurpreneur fournit aux participant.e.s admissibles du financement (jusqu’à 60 000 dollars), un accès à des ressources et à des ateliers, et les met en relation avec un.e mentor.e expérimenté.e pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans. Depuis la création de l’équipe PDJEA de Futurpreneur en 2019, et en collaboration avec l’Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF) et leur réseau d’institutions financières autochtones (IFA), le programme a aidé plus de 100 jeunes entrepreneur.e.s autochtones à poursuivre leurs rêves d’entrepreneuriat et à lancer leurs entreprises.

Les jeunes autochtones constituent l’un des plus grands segments démographiques de la jeunesse au Canada et font partie intégrante du développement et de la croissance économiques du pays. « S’assurer qu’ils sont dotés de compétences et de connaissances nécessaires pour identifier les lacunes du marché, pour élaborer un plan d’affaires viable et pour créer leur petite entreprise est essentiel pour la santé et le bien-être de nos futures économies, et ce de multiples façons, notamment en créant de nouveaux emplois et en fournissant des services honorant la culture, l’histoire et les valeurs autochtones, et bien plus encore », a déclaré Mme Greve Young.

Ayant pour mission de renforcer la communauté des entrepreneur.e.s autochtones en organisant des consultations avec des leaders et des entrepreneur.e.s autochtones tout au long de l’été, Mme Atjecoutay a déclaré : « L’objectif principal de la série Ohpikiwin : Parcours vers l’autonomisation financière, est de donner aux jeunes entrepreneur.e.s autochtones les moyens d’agir et de fournir un soutien pour favoriser la réussite et la croissance des petites entreprises autochtones à travers le pays, qui, selon nous, constituent le fondement d’une économie autochtone forte et soutiendront considérablement le développement économique autochtone. »

« Accenture souhaite ardemment faire progresser l’inclusion des communautés autochtones », a déclaré Jeffrey Russell, président d’Accenture pour le Canada. « L’économie des entreprises autochtones au Canada est très entrepreneuriale, mais elle est confrontée à des obstacles disproportionnés à l’entrée. La série Ohpikiwin aidera à surmonter ces obstacles et à créer des voies de réussite pour les jeunes autochtones, favorisant ainsi un avenir plus équitable. »

En s’engageant à investir davantage dans l’entrepreneuriat autochtone, Youth Business International promet de partager les enseignements avec le réseau YBI élargi et l’écosystème de l’entrepreneuriat des jeunes afin de renforcer la diversité, l’équité et l’inclusion, et d’améliorer les perspectives des entrepreneur.e.s autochtones. « L’entrepreneuriat inclusif est au cœur de la mission de YBI », ajoute Anita Tiessen, PDG de Youth Business International. « Nous sommes extrêmement fiers de lancer notre premier programme visant spécifiquement à soutenir les jeunes entrepreneur.e.s autochtones. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec notre membre Futurpreneur et notre partenaire de longue date Accenture sur cet important programme et nous partagerons les acquis afin d’apporter des avantages transversaux à notre réseau élargi, en promouvant les ressources, les enseignements et les méthodes employées. »

Si vous êtes un.e aspirant.e entrepreneur.e autochtone au Canada, visitez le site Web de Futurpreneur pour en savoir plus sur la série Ohpikiwin, sur notre Programme de démarrage pour jeunes entrepreneur.e.s autochtones et pour vous inscrire aux événements à venir : www.futurpreneur.ca/fr/indigenous

Youth Business International

Youth Business International est le réseau mondial des organisations soutenant la jeune entreprise. YBI soutient les jeunes du monde entier pour lancer, développer et faire prospérer leur entreprise, utilisant l’entrepreneuriat pour créer un travail décent et encourager la croissance économique inclusive, tout en transformant les vies et en renforçant les communautés. Notre réseau mondial fait office de plateforme pour que nos membres puissent échanger des idées, des connaissances et des perspectives, et collaborer de façon à catalyser le succès des entrepreneurs, et amplifier l’impact. Lorsque les jeunes deviennent entrepreneurs, ils créent du revenu, des emplois, et une croissance économique. Or pour beaucoup de jeunes, lancer une entreprise semble hors de portée, exclusif, ou indisponible. Nos efforts sont axés sur les jeunes en situation de désavantage, leur procurant les outils pour développer leurs compétences, leur confiance en eux et les contacts dont ils ont besoin pour devenir des propriétaires d’entreprises prospères malgré les obstacles. En opérant à la croisée des chemins entre le monde des affaires et le développement social, nous soutenons les entrepreneurs qui façonnent l’avenir, s’efforcent de résoudre certains des plus grands défis de notre époque et créent des opportunités - non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour nous tous.

Futurpreneur

Fondé en 1996, Futurpreneur favorise la prospérité inclusive en aidant de jeunes entrepreneur.e.s de divers horizons (âgé.e.s de 18 à 39 ans) à se lancer et à prospérer. Futurpreneur est le seul organisme national sans but lucratif au Canada qui offre du financement, du mentorat individuel et des ressources pour aider les fondateurs.rices en herbe à lancer et à faire croître leurs petites entreprises dans tout le pays. Au cours de ses 26 années d’existence, Futurpreneur a aidé plus de 16 500 jeunes entrepreneur.e.s de divers horizons à lancer plus de 13 000 entreprises dans chaque province et territoire. Ces entrepreneur.e.s sont soutenu.e.s par un réseau national de 2 400 mentor.e.s bénévoles. La diversité et l’inclusion sont des valeurs fondamentales de Futurpreneur : plus de 40 % des clients de Futurpreneur sont des entreprises dirigées par des femmes et Futurpreneur a mis en place des programmes sur mesure pour les entrepreneur.e.s noir.e.s et autochtones, représentant plus de 20 % des entrepreneur.e.s soutenu.e.s et guidé.e.s par des équipes ayant une expérience vécue. Le siège social de Futurpreneur est situé à Toronto, avec des bureaux régionaux dans neuf des dix provinces. Pour plus d’informations, veuillez consulter Futurpreneur.ca/fr.

