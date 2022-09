RAMSAY SANTE : Information relative à l'offre indicative reçue par Ramsay Health Care Limited

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 13 septembre 2022

Information relative à l’offre indicative reçue par

Ramsay Health Care Limited

Ramsay Health Care Limited, actionnaire de référence australien de Ramsay Générale de Santé, a publié ce jour un communiqué concernant l’évolution de ses discussions avec le consortium d’investisseurs financiers mené par KKR dans le cadre de l’offre indicative non-liante et conditionnelle faite par ce dernier en vue de l’acquisition de 100% du capital de Ramsay Health Care Limited.

Ce communiqué, ainsi que les précédents communiqués publiés par Ramsay Health Care Limited à ce sujet peuvent être consultés dans leur intégralité sur le site internet de Ramsay Health Care Limited (www.ramsayhealth.com).

À propos de Ramsay Santé

Ramsay Santé est le leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires en Europe avec 36 000 salariés et 8 600 praticiens au service de 9 millions de patients dans nos 350 établissements répartis dans cinq pays : France, Suède, Norvège, Danemark et Italie.

En hospitalisation, Ramsay Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Partout où il est présent, le Groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire, comme en Suède où le groupe dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de proximité.

La qualité et la sécurité des soins est la priorité du groupe dans tous les pays où il opère. C’est pourquoi le groupe est aujourd’hui l’une des références en matière de médecine moderne, tout particulièrement en matière de chirurgie ambulatoire et de récupération améliorée après chirurgie (RAAC).

Chaque année, le groupe investit plus de 200 millions d'euros dans l'innovation que ce soit dans les nouvelles technologies chirurgicales, d'imagerie, la construction ou la modernisation d’établissements... Le Groupe innove également dans son organisation et sa digitalisation afin de délivrer les soins pour une meilleure efficacité de la prise en charge au bénéfice du patient.

Facebook : https://www.facebook.com/RamsaySante

Instagram : https://www.instagram.com/ramsaysante

Twitter : https://twitter.com/RamsaySante

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ramsaysante

YouTube : https://www.youtube.com/c/RamsaySante

Code ISIN and Euronext Paris : FR0000044471

Site Internet : www.ramsaygds.fr

Relations avec les Investisseurs / Analystes Relations Presse

Jérôme Brice Brigitte Cachon

Tel. +33 1 87 86 21 88 Tél. +33 1 87 86 22 11

Jerome.brice@ramsaysante.fr brigitte.cachon@ramsaysante.fr

Pièce jointe