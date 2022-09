GROUPE PARTOUCHE : Retour au niveau de chiffre d’affaires d’avant crise sanitaire à périmètre constant - CA du 3ème trimestre : dynamique solide à périmètre constant (+12,7 % vs T3 2021)

French English

Retour au niveau de chiffre d’affaires d’avant crise sanitaire à périmètre constant

CA du 3ème trimestre : dynamique solide à périmètre constant (+12,7 % vs T3 2021)

Paris, le 13 septembre 2022, 18h00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour le 3ème trimestre de l’exercice 2022 (mai - juillet 2022).

Activité du 3ème trimestre solide à périmètre constant

Le 3ème trimestre de l’exercice en cours (mai à juillet 2022) marque le retour à la normale de l’exploitation : tous les casinos du Groupe sont ouverts et toutes les contraintes sanitaires sont levées. Pour mémoire, au cours du 3ème trimestre de l’exercice précédent, l’activité était encore largement impactée sur toutes les géographies (jauges d’accueil, couvre-feu puis passe sanitaire en France, fermeture en Belgique jusqu’au 9 juin…), à l’exception de la Suisse.

Parallèlement, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 est impacté par d’importants effets de périmètre représentant -28,1 M€ de PBJ en cumulé par rapport au T3 2021 (et -14,2 M€ versus 2019). Ils concernent :

la vente de la participation détenue dans le casino de Crans-Montana le 31 janvier 2022 (PBJ de 2,2 M€ au 3 ème trimestre 2021 et de 3,0 M€ au 3 ème trimestre 2019) ;

trimestre 2021 et de 3,0 M€ au 3 trimestre 2019) ; l’arrêt de l’exploitation des jeux et paris en ligne en Belgique et de la gestion du casino d’Ostende depuis le 29 juillet 2021 (PBJ de 26,1 M€ au 3 ème trimestre 2021 et de 11,2 M€ au 3 ème trimestre 2019) ;

trimestre 2021 et de 11,2 M€ au 3 trimestre 2019) ; l’entrée dans le giron du Groupe du casino de Middelkerke, en Belgique, à compter du 1er juillet 2022, pour une ouverture le 8 juillet 2022 après quelques travaux (PBJ de 0,2 M€ au 3ème trimestre 2022).





Malgré ces effets de périmètre, le Produit Brut des Jeux (PBJ) s’inscrit en hausse de +10,8 % à 167,9 M€ au 3ème trimestre 2022, contre 151,5 M€ un an plus tôt. A périmètre constant à 167,6 M€, il progresse de +36,1 % par rapport au 3ème trimestre 2021 et de +11,9 % par rapport au 3ème trimestre 2019.

En France, le PBJ s’établit à 152,9 M€, en hausse de +36,2 % par rapport à N-1, les machines à sous et les jeux traditionnels progressant respectivement de +29,8 % et +67,3 %. Le PBJ des formes électroniques de jeux suit la même tendance à +36,1 %.

À l’étranger, à périmètre constant, le PBJ rebondit de +35,2 % par rapport à N-1, porté par la montée en régime des jeux online suisses dont le PBJ ressort à 2,9 M€ contre 1,6 M€ au 3ème trimestre 2021.

Après prélèvements, en très forte augmentation de +75,3 % par rapport au 3ème trimestre 2021 en raison essentiellement du barème progressif en France (qui voyait s’appliquer ses tranches basses en 2021), le Produit Net des Jeux (PNJ) ressort en baisse à 75,0 M€ (- 23,8 %).

Le chiffre d’affaires hors-jeux s’élève à26,9 M€ sur la période, contre 16,3 M€ l’année dernière, en progression de +64,7 %.

Au global, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre s’établit à 100,9 M€ (-11,6 % par rapport à 2021 et - 3,8 % par rapport à 2019). A périmètre constant, il progresse de +12,7 % versus 2021 et de +9,3 % par rapport à 2019.

Retour au niveau d’activité de 2019 sur 9 mois à périmètre constant et activité dynamique

À fin juillet, le chiffre d’affaires cumulé 9 mois s’établit à 288,1 M€ (+78,6 % par rapport à 2021), avec un Produit Net des Jeux à 228,4 M€ (+60,0 %). Au global, à périmètre constant, le chiffre d’affaires cumulé des 9 premiers mois de l’exercice 2022 retrouve son niveau de 2019 pré-Covid (-0,4 %). L’activité du Groupe continue de se développer dans un climat dynamique depuis la fin des contraintes liées au passe vaccinal.

Prochains rendez-vous :

Chiffres d’affaires du 4ème trimestre 2022 : mardi 13 décembre 2022, après la clôture de la Bourse

Résultats de l’exercice clos au 31 octobre 2022 : mardi 24 janvier 2023, après la clôture de la Bourse

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 41 casinos et emploie près de 3 900 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

ANNEXES

1- Chiffre d’affaires consolidé cumul 9 mois par trimestre

En M€ 2022 2021 Variation 2022/2021 2019 Premier trimestre (nov. à janv.) 98,1 23,5 +317,0% 116,6 Deuxième trimestre (fév. à avr.) 89,1 23,6 +276,8% 105,3 Troisième trimestre (mai à juil.) 100,9 114,2 -11,6% 104,9 Chiffre d'affaires total consolidé 288,1 161,4 +78,6% 326,8

2- Construction du chiffre d’affaires consolidé

2.1 – Troisième trimestre

En M€ 2022 2021 Variation 2022/2021 2019 Produit Brut des Jeux (PBJ) 167,9 151,5 +10,8% 164,6 Prélèvements -92,8 -53,0 +75,3% -87,1 Produit Net des Jeux (PNJ) 75,0 98,5 -23,8% 77,5 Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 26,9 16,3 +64,7% 28,3 Programme de fidélisation -1,0 -0,6 - -0,8 Chiffre d'affaires total consolidé 100,9 114,2 -11,6% 104,9

2.2 – Cumul 9 mois

En M€ 2022 2021 Variation 2022/2021 2019 Produit Brut des Jeux (PBJ) 457,8 201,5 +127,2% 494,0 Prélèvements -229,5 -58,7 +290,8% -237,2 Produit Net des Jeux (PNJ) 228,4 142,8 +60,0% 256,8 Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 62,1 19,2 +223,5% 72,5 Programme de fidélisation -2,4 -0,6 - -2,5 Chiffre d'affaires total consolidé 288,1 161,4 +78,6% 326,8

3- Ventilation du CA par secteur d’activité

3.1 – Troisième trimestre

En M€ 2022 2021 Variation 2022/2021 2019 Casinos 87,8 96,5 -9,0% 93,0 Hôtels 8,3 2,6 223,3% 3,0 Autres 4,9 15,2 -67,8% 8,9 Chiffre d'affaires total consolidé 100,9 114,2 -11,6% 104,9

3.2 – Cumul 9 mois

En M€ 2022 2021 Variation 2022/2021 2019 Casinos 261,3 120,9 116,0% 298,5 Hôtels 17,2 3,1 461,6% 5,8 Autres 9,6 37,3 -74,3% 22,5 Chiffre d'affaires total consolidé 288,1 161,4 78,6% 326,8

4- Lexique

Le « Produit Brut des Jeux » correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de « prélèvements » (État, communes, CSG, CRDS).

Le « Produit Brut des Jeux » devient après prélèvements le « Produit Net des Jeux », soit une composante du chiffre d’affaires.

Pièce jointe