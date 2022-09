Les syndicats du Canada saluent les mesures pour atténuer l’inflation

English French

OTTAWA, 13 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada ont salué les nouvelles mesures d’allègement annoncées aujourd’hui pour aider les familles aux prises avec la hausse des prix et ont félicité le gouvernement d’avoir présenté des mesures visant à rendre le coût de la vie plus abordable pour les Canadiens.



« Il est essentiel d’aller de l’avant en matière de logement et de soins dentaires, ce qui aidera à atténuer la crise de l’abordabilité que vivent actuellement les familles. La hausse du coût du logement et les dépenses liées aux soins dentaires sont en train d’étrangler de nombreuses familles », a déclaré Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Des politiques intelligentes et ciblées peuvent aider les familles les plus vulnérables à passer à travers. »

Le gouvernement a annoncé qu’il doublera le crédit d’impôt pour la TPS pendant six mois, offrira un soutien limité dans le temps et selon le revenu pour rendre le logement plus abordable et fournira une aide immédiate aux familles ayant des enfants de moins de 12 ans afin de payer les coûts des soins dentaires. Les nouveaux soutiens ciblent les familles à faible revenu et à revenu modeste, où l’aide est le plus nécessaire. Le gouvernement a également réitéré aujourd’hui son engagement d’élaborer un régime de soins dentaires pour les aînés, les personnes ayant un handicap et les enfants de moins de 18 ans.

« Les Canadiennes et Canadiens sont maintenant confrontés à d’énormes défis. Il est essentiel que les députés se réunissent pour faire fonctionner ce Parlement minoritaire », a déclaré Madame Bruske. « Les néo-démocrates ont proposé des politiques et intensifié la pression sur ce gouvernement pour qu’il agisse. Nous sommes reconnaissants que les libéraux aient répondu à cet appel. »

Madame Bruske a ajouté que les syndicats du Canada s’attendent à ce que tous les parlementaires collaborent avec célérité afin d’offrir une aide ciblée à ceux qui en ont le plus besoin.

« Nous exhortons les députés de tous les partis à se mettre rapidement au travail sur une relance qui fait passer les gens avant tout », conclut Madame Bruske. « Nous devons voir davantage de coopération politique intelligente de ce genre au Parlement. »

