NioBay débute des forages suite à des résultats de prospection significatifs sur Crevier

MONTRÉAL, 13 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF) a le plaisir d’annoncer le début d’une campagne de forage sur la Propriété Crevier, appartenant à Les Minéraux Crevier Inc., dont NioBay détient 72,5 %. Plusieurs nouvelles cibles de forage ont été identifiées faisant suite à des résultats d’analyses atteignant 0,30% Nb 2 O 5 et 200 ppm Ta 2 O 5 dans des blocs glaciaires carbonatés ainsi que dans des dykes carbonatés nouvellement découverts. Ces blocs et dykes ont été identifiés à proximité de linéaments topographiques subparallèles à la zone principale, dans un rayon de 0,5 à 2,0 kilomètres de celle-ci. L’estimé des ressources 43-101 de la zone principale totalise 25,4 Mt à 0.20 % Nb 2 O 5 et 234 ppm Ta 2 O 5 (Mesurées et Indiquées - SGS juillet 2010).



La campagne de forage fera suite à des résultats très encourageants de prospection ayant eu lieu durant l’été dans des zones de coupes forestières récentes. Des blocs glaciaires anguleux et de petits dykes ont été découverts à proximité de linéaments topographiques majeurs, tel que lacs, rivières et ruisseaux, tous subparallèles à la direction de la zone principale. Les échantillons récoltés étaient principalement composés de syénite plus ou moins carbonatés. Ces linéaments sont en fait des creux topographiques qui pourraient être occupés par des roches plus fortement carbonatées et/ou des carbonatites. Les différents évènements glaciaires ayant affecté la région pourraient avoir creusé plus profondément ces types de roches qui sont beaucoup plus molles que les encaissants. Ces linéaments deviennent donc de nouvelles cibles de forage prioritaires.

Un total de 32 échantillons a été envoyé aux laboratoires d’ALS pour analyse géochimique multi-élément (ppm). Tous les résultats de plus de 1 000 ppm de Nb et de plus de 100 ppm de Ta ont été réanalysés de façon quantitative, pour Nb 2 O 5 et Ta 2 O 5 respectivement, pour confirmation (%). Le tableau 1 montre les meilleurs résultats obtenus.

Tableau 1 : meilleurs résultats d’analyses de la campagne de prospection

Échantillon X Y Nb (ppm) Nb 2 O 5 (%) Ta (ppm) Ta 2 O 5 (%) D593418 661154 5485631 1635 0.22 127 0.02 D593425 660053 5481248 1175 0.17 140 0.02 D593420 661300 5484305 1090 0.16 52 - D593415 658513 5483161 783 - 122 0.02 D593410 660388 5482745 777 - 200 0.03 D593421 661303 5484309 525 - 96 -

La figure 1 montre la localisation des échantillons et des résultats d’analyses sur un fond d’une image satellite d’août 2021. Elle indique aussi l’emplacement de la zone principale, des anciens sondages et de ceux planifiés pour la campagne 2022.

Figure 1 : Emplacement des anomalies, de la zone principale et des trous de forage

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/15ec5cab-d314-4b6c-9a10-309ad24db1df

La propriété Crevier est située à environ 50 kilomètres au nord de la Ville de Girardville et à environs 150 kilomètres de la mine Niobec. Le site original de Crevier fut découvert presque au même moment que le site de la Mine Niobec, soit dans le milieu des année 70. Elle se trouve sur le territoire Nitassinan des Pekuakamiulnuatsh, dont l’agglomération principale est Mashteuiatsh. La propriété est facilement accessible par des chemins forestiers existants.

La campagne de forage se fera à l’aide de foreuse au diamant. NioBay est heureuse d’annoncer que cette campagne sera effectuée par l’entreprise Forage Premières Nations de Mashteuiash. La supervision géologique fut confiée à la firme IOS Services Géo Scientifique. À noter que ces derniers furent impliqués lors de la campagne de forage de la zone principale il y a une dizaine d’années.

« La découverte de plusieurs dykes carbonatés jamais identifiés auparavant localisés en périphérie de la zone connue rend ce programme de forage vraiment excitant pour l’équipe et la communauté locale. Depuis la dernière mise à jour du projet en 2019 par G Mining, les perspectives de demande de l’oxyde de niobium qualité batterie ont augmenté et le prix pour le sel de tantale a doublé passant de 150$/kg à 300$/kg. Nous avons également la chance de maximiser les retombées de ces travaux en employant que des firmes de la région. Ce projet est une excellente opportunité pour Forage Premières Nation de démontrer leur savoir-faire sur leur Nitassinan », indique Jean-Sébastien David, président et chef de la direction.

Il est à noter que suivant des tests métallurgiques positifs déjà obtenus pour la zone principale, ce projet sera dédié exclusivement à la production d’oxyde de niobium pour les fabricants de batteries.

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été vérifié et approuvé par Jacquelin Gauthier, géo. , personne qualifiée aux termes du règlement 43-101. M. Gauthier est vice-président, géologie, de Les Métaux NioBay inc.

À propos de Les Métaux NioBay inc.

NioBay est une société axée sur l’exploration, le développement et l’utilisation de métaux critiques ‘’verts’’ et ayant une priorité sur l’environnement, le social, la gouvernance et la participation des autochtones (ESGI).

La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 kilomètres au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario sur le territoire traditionnel de MCFN. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d'origine naturelle. C'est un métal mou, fiable, facilement disponible, ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu'il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d'applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l'énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu'il est ajouté à des matériaux tels que l'acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus intelligents et réduit leur impact sur l'environnement, tout en offrant d'autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

Mise en garde

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent de l’information prospective en vertu des dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris des énoncés au sujet des plans de la Société. Ces énoncés sont nécessairement fondés sur un certain nombre de croyances, d’hypothèses et d’opinions de la direction à la date à laquelle ils sont faits et sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux prévus ou projetés. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans le cas où les croyances, les estimations ou les opinions de la direction, ou d’autres facteurs devraient changer, sauf si la loi l’exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.