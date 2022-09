スーモロジック(Sumo Logic)、Reliability Managementでイノベーション推進向け完成予想図を提供

Sumo Logic Reliability Managementは、ビジネスリーダーに対して、サービス信頼性によってイノベーションスピードのバランスをとるために重要なデータを提供する

