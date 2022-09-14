Sumo Logic通过可靠性管理提供创新推进蓝图

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加利福尼亚州雷德伍德市, Sept. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 为可靠安全的云原生应用提供支持的SaaS分析平台Sumo Logic（纳斯达克股票代码：SUMO）今日宣布推出通用Sumo Logic可靠性管理。可靠性管理使开发人员、SRE和开发运维团队能够通过采用服务级别目标（SLO）方法来管理其任务关键型应用的可靠性。该公告在9月13日至14日举行的公司第六届年度 Illuminate 2022 用户 大会上发布。

可靠性管理是Sumo Logic可观测性的一项新功能，帮助组织采用一种从根本上更好的方法来测量和提高分布式应用程序的可靠性。这种方法从最终用户的角度着眼于应用程序的可靠性，而不是对响应所涉及的所有基础设施、服务和应用程序组件进行监控和报警。

Sumo Logic可观察测性产品开发副总裁Erez Barak表示：“Sumo Logic可靠性管理将对可靠性的关注从基础技术元件转向用户体验。它可以将业务问题与技术行为联系起来。可靠性管理通过促进应用所有者与开发人员之间的一致性，基本上可以作为在业务层面与信号层面之间开展管理所需的总体计划。各组织现在可以找到平衡创新速度与服务可靠性的最佳步调，并将SLO指标转化为可操作见解，实现对客户的绩效承诺。”

阅读博客： 重新思考可靠性管理：如何使技术绩效与业务成果保持一致，推动更好的决策

客户专注于SLO

Medidata Solutions是一个引领生命科学行业数字化转型的临床开发、商业和现实数据平台。该平台拥有300多个服务机构和2000家客户及合作伙伴，需要更好的解决方案来帮助其团队处理日趋增多的警报、断联数据收集及孤立团队。

Jordi Polo Carres是Medidata Solutions的一位主管架构师，运用Sumo Logic可靠性管理专注于SLO，实现了警报的标准化和简化。Carres表示：“随着我们每天记录的数据量日益增多，警报和手动任务已经让我们不堪重负，这对团队协作造成了影响。可靠性管理让我们能够将SLO保持在规划流程和创新的核心位置——使我们更具竞争力并创造各种新机会。我们还通过基于跨数据源收集的黄金信号来更好地了解潜在的可靠性问题，为客户提供一致的体验。”

EMA Research董事总经理Torsten Volk表示：“一些客户正在使用SLO来支持云旅程，以更好地了解他们实施转型所面临的风险。现在，凭借Sumo Logic提供的此层面上的详细信息，组织不仅可以看到他们应在何处增强基础设施，还可以既看到整体又看到细节。 如果Kubernetes节点的错误行为对用户没有影响，我们即可不再对其加以关注。我们可以从外向内查看自身系统。团队现在可以专注于重要的事情，避免精力枯竭。这是提升真正可观测性的急需要素。”

起始即为开放标准

Sumo Logic可靠性管理也是 slogen 的首次商业应用。slogen建立在OpenSLO标准之上，并使用自动化来最大限度地减少测量和设置SLO所需的工作量。Sumo Logic客户可以选择以开源规范或Sumo Logic来定义SLO。

Barak继续说道：“我们不是在重塑标准。我们已经落后于OpenSLO标准，并继续投资为社区开发这项标准。凭借服务级别管理的开放式解决方案，我们使各组织都能够保持其SLO的先进性。”

Sumo Logic可靠性管理通过以下方式帮助众多组织更积极主动地提供数字服务：

支持领导者在创新与服务可靠性之间实现平衡： Sumo Logic可靠性管理提供实时可靠性和绩效指标，为数据驱动型决策提供支持。 领导者还可获得关于SLO和错误预算消耗的前瞻性警报。

Sumo Logic可靠性管理提供实时可靠性和绩效指标，为数据驱动型决策提供支持。 领导者还可获得关于SLO和错误预算消耗的前瞻性警报。 提供简单、开放和安全的服务级别管理方法： 基于OpenSLO标准，可靠性管理使团队能够根据现有的Sumo Logic查询来监测SLI。结合Terraform支持，SRE可以在任何数量的产品和服务团队中以版本化和可重复方式有效地将服务级别作为代码进行管理。

基于OpenSLO标准，可靠性管理使团队能够根据现有的Sumo Logic查询来监测SLI。结合Terraform支持，SRE可以在任何数量的产品和服务团队中以版本化和可重复方式有效地将服务级别作为代码进行管理。 实现良好的SRE实践：让SRE团队都能够统一采用SLI、SLO、SLA和错误预算等概念，并将它们应用于可靠性管理的业务问题当中。通过数据收集和分析自动化，团队还可以对各种产品或服务中的SLO和可靠性达成一致见解。



Sumo Logic可观测性有助于缩短停机时间，并通过在整个开发生命周期内为所有应用数据（包括日志、指标、事件和跟踪）提供全堆栈可观测性，更快地解决影响客户的各种问题。

可靠性管理入门：

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关于Sumo Logic

Sumo Logic, Inc.（纳斯达克股票代码：SUMO）为推动现代数字业务的人们赋能。Sumo Logic通过其SaaS分析平台，帮助客户提供可靠和安全的云原生应用。Sumo Logic Continuous Intelligence Platform™可帮助从业人员和开发人员确保应用程序的可靠性，确保安全和防止现代安全威胁，并深入了解其云基础设施。世界各地的客户依靠Sumo Logic获得有关可观测性的实时分析和见解，并为他们的云原生应用程序获得安全解决方案。如需了解更多信息，请访问： www.sumologic.com 。

Sumo Logic是Sumo Logic在美国和外国的商标或注册商标。所有其他公司或产品名称可能是其各自所有者的商标或注册商标。

本文中任何有关产品、更新、功能或其他修改信息（包括发布日期）均可随时更改，恕不另行通知。本文所述任何产品、更新、功能或修改的开发、发布及所涉时间始终由Sumo Logic自行决定，不应以此作为采购决策的依据，也不应作为未来交付特定产品、更新、功能或修改的陈述、保证或承诺。

媒体联系人：

Carmen Harris，Sumo Logic

charris@sumologic.com

Jenna Shikoff，RH Strategic

SumoLogicPR@RHStrategic.com