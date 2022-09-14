Sumo Logic 透過 Reliability Management 提供推進創新的藍圖

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加州紅木城, Sept. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sumo Logic (NASDAQ: SUMO) 是支援可靠和安全雲端原生應用程式的軟件即服務 (SaaS) 分析平台，今天宣佈全面推出 Sumo Logic Reliability Management。Reliability Management 使開發人員、網站可靠性工程 (SRE) 和 DevOps 團隊能夠透過採用服務級別目標 (SLO) 方法來管理其任務關鍵型應用程式的可靠性。公告是在公司於 9 月 13 日至 14 日網上舉行的第六屆年度 Illuminate 2022 用戶大會上宣佈。

Reliability Management 是 Sumo Logic Observability 的一項新功能，可幫助組織從根本上採用更好的方法來衡量和提高分佈式應用程式的可靠性。這種方法從最終用戶的角度關注應用程式的可靠性，而不是對回應中涉及的所有基礎設施、服務和應用程式組件進行監控和警報。

Sumo Logic 可觀察性產品開發副總裁 Erez Barak 表示：「Sumo Logic Reliability Management 將關注點從底層技術組件轉向用戶體驗。它可以將業務問題與技術行為連繫。透過促進應用程式所有者和開發人員之間的協調，Reliability Management 本質上是在業務級別與訊號級別進行管理所需的總體規劃。組織現在可以找到最佳節奏來平衡創新速度和服務可靠性，並將服務級別目標 (SLO) 指標轉為可採取行動的洞察見解，以實現對客戶的績效承諾。」

閱讀網誌： 重新思考可靠性管理：技術性能與業務成果結合如何推動更好的決策制定

客戶著重服務級別目標

Medidata Solutions 是一個用於臨床開發、商業和現實世界數據的平台，引領生命科學行業的數碼轉型。擁有超過 300 項服務和 2,000 名客戶和合作夥伴，它需要更好的解決方案來幫助其團隊處理越來越多的警報、中斷的數據收集和孤立的團隊。

Medidata Solutions 的員工架構師 Jordi Polo Carres 透過專注於具有 Sumo Logic Reliability Management 的服務級別目標來將警報標準化及簡化。Carres 表示：「由於我們每天記錄的數據量很大，我們忙於處理泛濫的警報和手動任務，這對團隊協作造成影響。Reliability Management 使我們能夠將服務級別目標保持在規劃流程和創新的核心，使我們更具競爭力，以及創造新的機會。我們還透過基於跨數據源收集的黃金訊號，加深了解潛在的可靠性問題，為我們的客戶提供一致的體驗。」

EMA Research 常務研究總監 Torsten Volk 表示：「有些客戶正在使用服務級別目標來支援雲端之旅，以加深了解他們的轉型風險。現在，借助 Sumo Logic 提供的這種詳細程度，組織不僅可以看到他們對基礎設施所施加壓力之地方，他們更可縱觀全局。 如果 Kubernetes 節點行為不當對您的用戶沒有影響，您就可以不再關注。您可以從外部查看您的系統。團隊現在可以專注於重要的事情和避免倦怠。這是獲得真正可觀察性的急需產品。」

從一開始就開放標準

Sumo Logic Reliability Management 也是 slogen 的第一個商業應用。slogen 基於 OpenSLO 標準建立，使用自動化以盡量減少測量和設定服務水平目標所需的工作量。Sumo Logic 客戶可以選擇在開源規範或 Sumo Logic 中定義服務級別目標。

Barak 續稱：「我們並非重新發明標準。我們正在支持 OpenSLO 標準，並繼續投資為社群開發此標準 透過服務水平管理的開放式解決方案，我們使組織能夠適應未來的服務級別目標。」

Sumo Logic Reliability Management 透過以下方式幫助組織主動提供數碼服務：

使領導者能夠在創新與服務可靠性之間取得平衡： Sumo Logic Reliability Management 提供實時可靠性和性能指標，以支援數據驅動的決策。領導者還可以獲得有關服務級別目標和錯誤預算消耗的主動警報。

Sumo Logic Reliability Management 提供實時可靠性和性能指標，以支援數據驅動的決策。領導者還可以獲得有關服務級別目標和錯誤預算消耗的主動警報。 提供簡單、開放和安全的服務級別管理方法： 基於 OpenSLO 標準的 Reliability Management 使團隊能夠根據現有的 Sumo Logic 查詢以監控服務級別指標 (SLI)。當與 Terraform 支援結合使用時，網站可靠性工程師可以在無數的產品和服務團隊中，以版本化和可重複的方式有效將服務級別管理轉為代碼。

基於 OpenSLO 標準的 Reliability Management 使團隊能夠根據現有的 Sumo Logic 查詢以監控服務級別指標 (SLI)。當與 Terraform 支援結合使用時，網站可靠性工程師可以在無數的產品和服務團隊中，以版本化和可重複的方式有效將服務級別管理轉為代碼。 使良好的網站可靠性工程師實踐成為現實：使網站可靠性工程團隊能夠統一採用服務級別指標、服務級別目標、服務級別協議 (SLA) 和錯誤預算等概念，並將其應用於可靠性管理的業務問題上。透過自動化數據收集和分析，團隊還可以一致了解各種產品或服務的服務級別目標和可靠性。



Sumo Logic Observability 透過對所有應用程式數據（包括整個開發生命週期中的日誌、指標、事件和追蹤）的全線可觀察性，幫助減少停機時間並更快解決影響客戶的問題。

開始使用 Reliability Management：

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關於 Sumo Logic

Sumo Logic, Inc. (NASDAQ: SUMO) 為推動現代數碼業務的人士帶來力量。透過其軟件即服務 (SaaS) 分析平台，Sumo Logic 讓客戶能夠發送可靠且安全的雲端原生應用程式。Sumo Logic Continuous Intelligence Platform™ 可幫助從業人員與開發人員確保應用程式可靠、安全以及可抵禦現代安全威脅，並深入了解他們的雲端基礎架構。世界各地的客戶都依賴 Sumo Logic 在其雲端原生應用程式上獲得可觀察和安全解決方案的強大即時分析及見解。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.sumologic.com 。

Sumo Logic 是 Sumo Logic 在美國和外國的商標或註冊商標。所有其他公司和產品名稱可能是其各自所有者的商標或註冊商標。

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